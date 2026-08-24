



La iniciativa también incorporó, por primera vez, 20 reconocimientos de honor para estudiantes con desempeño académico sobresaliente, fortaleciendo el compromiso de la compañía con la educación y el bienestar de las familias.

Como parte de su compromiso con el desarrollo de las personas y el fortalecimiento de las familias de sus colaboradores, Plastigama Wavin realizó una nueva edición de su programa de becas escolares, mediante el cual entregó 80 becas a hijos e hijas de colaboradores que destacaron por su excelencia académica durante el último período lectivo.





Los estudiantes beneficiados fueron seleccionados a través de un proceso de postulación que considera dos criterios principales: el desempeño académico de los niños, niñas y adolescentes, y el desempeño laboral de sus madres o padres dentro de la organización. De esta manera, la compañía reconoce el esfuerzo compartido entre las familias y sus colaboradores, promoviendo una cultura basada en el compromiso, la excelencia y el desarrollo integral.





Como principal novedad de esta edición, Plastigama Wavin incorporó el Reconocimiento de Honor, una distinción que permitió entregar 20 menciones honoríficas a estudiantes que también obtuvieron resultados académicos sobresalientes. Cada reconocimiento corresponde al equivalente al 50 % del valor económico de una beca, ampliando el alcance del programa y beneficiando a un mayor número de familias.





Si bien este beneficio forma parte del contrato colectivo de la empresa, para Plastigama Wavin representa una iniciativa que trasciende el cumplimiento de un compromiso laboral. La organización impulsa este programa como una expresión de su cultura corporativa, convencida de que invertir en la educación contribuye al desarrollo del talento, genera mayores oportunidades y fortalece el bienestar de las futuras generaciones.





"En Plastigama Wavin entendemos que el desarrollo de una organización comienza con el desarrollo de las personas. Por eso impulsamos iniciativas que reconocen el esfuerzo de nuestros colaboradores y de sus familias. Estas becas representan una inversión en el talento, la dedicación y los sueños de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes serán los protagonistas del futuro. Nos llena de orgullo acompañarlos en este camino y reafirmar nuestro compromiso con una cultura que promueve el aprendizaje, la excelencia y el crecimiento compartido", destacó Laura Moncada, Manager Ecuador People B&I de Plastigama Wavin.





A través de este programa, la compañía reafirma su compromiso con una gestión centrada en las personas, donde el reconocimiento, el desarrollo y el bienestar constituyen pilares fundamentales para construir un entorno laboral más humano, sostenible y orientado al futuro.





Con esta iniciativa, Plastigama Wavin felicita a los 80 estudiantes becados y a los 20 jóvenes que recibieron el Reconocimiento de Honor, alentándolos a continuar cultivando la excelencia académica y demostrando que el esfuerzo y la dedicación abren nuevas oportunidades para transformar su futuro.