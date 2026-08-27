

Ecuador fortalece su estrategia de prevención de enfermedades con el nuevo Manual Inmunizaciones para la Salud. El documento fue publicado oficialmente el 15 de junio de 2026 y establece los lineamientos que orientan las acciones de inmunización en el país (1). Esta actualización acompaña la renovación del esquema nacional de vacunación realizada después de 14 años, con el objetivo de ampliar la protección de la población frente a enfermedades prevenibles mediante vacunas. Ecuador fortalece su estrategia de prevención de enfermedades con el nuevo Manual Inmunizaciones para la Salud. El documento fue publicado oficialmente el 15 de junio de 2026 y establece los lineamientos que orientan las acciones de inmunización en el país (1). Esta actualización acompaña la renovación del esquema nacional de vacunación realizada después de 14 años, con el objetivo de ampliar la protección de la población frente a enfermedades prevenibles mediante vacunas.





Con esta actualización, el esquema nacional de vacunación incorpora nuevas medidas orientadas a ampliar la protección frente a enfermedades prevenibles mediante vacunas, desde los primeros meses de vida hasta la edad adulta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas evitan cada año entre 3,5 y 5 millones de muertes en el mundo por enfermedades como la difteria, el tétanos, la tosferina, la influenza y el sarampión.





“La vacunación sigue siendo una de las herramientas más importantes que tenemos para prevenir enfermedades y proteger la vida. Vacunarnos no solo significa cuidarnos a nosotros mismos, sino también proteger a nuestros hijos, nuestras familias y a quienes son más vulnerables. Mantener los esquemas de vacunación al día nos permite anticiparnos a enfermedades que pueden ser graves y evitar complicaciones que hoy tenemos la posibilidad de prevenir. Por eso, fortalecer la cultura de vacunación y promover el acceso a información confiable es fundamental para que más personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud”, señaló la Dra. Tamara Rosales, especialista en Pediatría e Infectología Pediátrica y gerente médico de Vacunas para GSK Ecuador.





Protección desde el embarazo: la vacuna Tdap





Uno de los principales avances es la incorporación de la vacuna Tdap (vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina acelular) durante el embarazo. Esta medida fortalece la protección de la madre y, especialmente, del recién nacido frente a la tosferina durante sus primeros meses de vida, etapa en la que todavía no ha completado su propio esquema de vacunación.





Más protección para niñas y niños





La actualización también incorpora la vacuna hexavalente, que protege contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), como la meningitis y la neumonía (2). Esta vacuna reemplaza a la pentavalente e integra también la protección inactivada contra la poliomielitis, lo que reduce el número de inyecciones que reciben los niños dentro del esquema.





La actualización reemplaza la vacuna neumocócica conjugada que protege frente a 10 serotipos del neumococo por una que amplía la cobertura a 13 serotipos. Con este cambio se extiende la protección frente a variantes del neumococo que pueden causar neumonía, meningitis y otras infecciones invasivas.





El esquema mantiene además vacunas fundamentales durante la infancia, como la vacuna contra el rotavirus. La vacunación contra el rotavirus continúa siendo una herramienta fundamental para la protección de la población infantil. Esta enfermedad puede causar cuadros graves de diarrea y afectar especialmente a niñas y niños pequeños, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones asociadas a la deshidratación. La OPS recomienda la vacunación desde los primeros meses de vida, precisamente para proteger a los niños en la etapa de mayor riesgo de enfermedad grave y mortalidad por diarrea causada por rotavirus.





VPH y COVID-19: prevención en más etapas de la vida





El esquema también incorpora a los niños de 9 años en la vacunación contra el VPH (virus del papiloma humano), ampliando la prevención frente a infecciones por tipos de VPH asociados con distintos tipos de cáncer (2). La OPS indica que la vacuna puede administrarse a partir de los 9 años y que también está recomendada para niños de acuerdo con el esquema de cada país. (6)





También se integra la vacunación estacional contra la COVID-19 al esquema regular para los grupos priorizados por el Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de mantener la protección de las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones.





Mantener las vacunas al día





La actualización es una oportunidad para que las familias revisen sus registros de vacunación y consulten en los establecimientos de salud si tienen dosis pendientes. Mantener las vacunas al día ayuda a prevenir enfermedades y contribuye a proteger tanto a cada persona como a su familia y comunidad.