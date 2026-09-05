

La transformación de la industria de la construcción no depende únicamente de nuevas tecnologías o materiales más sostenibles; también requiere profesionales preparados para responder a los desafíos de un sector en constante evolución. La transformación de la industria de la construcción no depende únicamente de nuevas tecnologías o materiales más sostenibles; también requiere profesionales preparados para responder a los desafíos de un sector en constante evolución.





Con esta visión, Ideal Alambrec - Grupo AG impulsa Academia Ideal+, un programa de formación especializada que fortalece las competencias técnicas de estudiantes universitarios y reduce la brecha entre la educación superior y las necesidades reales de la industria.





Desarrollado en alianza con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad de Las Américas (UDLA), el programa ofrece a estudiantes de ingeniería y arquitectura una experiencia de aprendizaje que combina conocimientos académicos con la práctica profesional, permitiéndoles conocer de primera mano los procesos, tecnologías y soluciones que hoy impulsan una construcción más eficiente, segura y sostenible.





Durante cerca de dos meses, los participantes cursan ocho módulos presenciales impartidos por especialistas de Ideal Alambrec y realizan visitas técnicas a la planta de producción de la compañía, donde observan el funcionamiento de los procesos industriales y la aplicación de soluciones constructivas utilizadas en proyectos reales.





Al finalizar el programa, reciben una certificación conjunta entre la universidad e Ideal Alambrec – Grupo AG. "En Ideal Alambrec – Grupo AG creemos que el futuro de la construcción comienza en las aulas. Academia Ideal+ busca acercar a los estudiantes a la realidad de la industria, compartir conocimiento especializado y fortalecer las competencias que el mercado demanda.





Cuando la academia y la empresa trabajan de manera conjunta, impulsamos profesionales mejor preparados y contribuimos al desarrollo de una industria más innovadora, competitiva y sostenible para el país", afirmó Karla Morán, Gerente de Proyectos de Ingeniería y Ventas Industriales de Ideal Alambrec – Grupo AG. Además del aprendizaje técnico sobre materiales, sistemas constructivos y normativas, Academia Ideal+ fomenta el pensamiento crítico, la innovación y la resolución de desafíos reales del sector.





El intercambio permanente entre estudiantes y especialistas permite comprender cómo los conocimientos adquiridos en las aulas se traducen en soluciones aplicadas dentro de la industria. Cada edición reúne grupos de hasta 20 estudiantes, un formato que favorece el aprendizaje personalizado, el intercambio de experiencias y el desarrollo de competencias aplicadas.





Esta metodología fortalece la formación de futuros profesionales con una visión práctica y alineada con las tendencias que hoy marcan el desarrollo del sector de la construcción. Como parte de su compromiso con el desarrollo del talento y la competitividad del país, Ideal Alambrec – Grupo AG continuará expandiendo Academia Ideal+ mediante nuevas alianzas con instituciones de educación superior y la creación de espacios de colaboración entre la academia y la industria. La compañía reafirma así su apuesta por impulsar una nueva generación de profesionales capaces de liderar una construcción más eficiente, innovadora y sostenible para el Ecuador.