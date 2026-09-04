

Con el regreso a clases los hogares vuelven a adaptar sus rutinas y espacios para acompañar las jornadas de estudio. Más allá de contar con un escritorio, crear un ambiente adecuado implica considerar factores como la ergonomía, la iluminación, el orden y la funcionalidad del mobiliario, buscando que el espacio favorezca la concentración y resulte cómodo durante varias horas. Con el regreso a clases los hogares vuelven a adaptar sus rutinas y espacios para acompañar las jornadas de estudio. Más allá de contar con un escritorio, crear un ambiente adecuado implica considerar factores como la ergonomía, la iluminación, el orden y la funcionalidad del mobiliario, buscando que el espacio favorezca la concentración y resulte cómodo durante varias horas.





Un área bien planificada no necesariamente requiere grandes dimensiones. Incluso un rincón de la habitación puede convertirse en una zona de estudio funcional si se eligen correctamente sus elementos y se procura diferenciarlo de los espacios destinados al descanso o entretenimiento. Javier León, Gerente de Categorías de Colineal brinda algunas recomendaciones a considerar para crear un adecuado espacio para los estudiantes:





Ergonomía: comodidad que acompaña las horas de estudio





Uno de los aspectos clave es la ergonomía. El escritorio y la silla deben adaptarse a la estatura del estudiante para favorecer una postura cómoda, con buen soporte y los pies apoyados. Además, la pantalla debe ubicarse a una altura que evite inclinar el cuello; en niños y adolescentes, los muebles regulables son una alternativa funcional que puede acompañar su crecimiento.





La iluminación también influye en el espacio





Siempre que sea posible, se recomienda aprovechar la luz natural ubicando el escritorio cerca de una ventana, evitando reflejos directos en las pantallas. Para estudiar durante la tarde o noche, una lámpara de escritorio puede complementar la iluminación general y proporcionar luz suficiente sobre los materiales de trabajo, sin generar contrastes excesivos.





Menos interrupciones, mayor concentración





Destinar un lugar específico para estudiar permite generar una asociación entre el espacio y la actividad académica. Si no existe una habitación independiente, se pueden utilizar recursos como estanterías, muebles auxiliares o elementos decorativos para delimitar visualmente la zona y diferenciarla del área de descanso o entretenimiento.





Muebles funcionales para aprovechar cada rincón





En hogares donde el espacio es limitado, la funcionalidad cobra mayor importancia. Escritorios con cajones, repisas verticales, organizadores y muebles que integren almacenamiento permiten mantener los materiales escolares accesibles sin saturar el ambiente.





“Antes de incorporar mobiliario, es recomendable identificar qué actividades se realizarán habitualmente: lectura, escritura, uso de computadora, trabajos manuales o almacenamiento de libros. Esto ayuda a elegir piezas realmente útiles y evitar llenar el espacio con elementos que reduzcan la movilidad” afirma Javier León de Colineal





Orden y organización para comenzar cada jornada





Los útiles de uso frecuente pueden permanecer al alcance, mientras que libros, documentos y otros elementos pueden organizarse en cajones o estantes. También es útil reservar un espacio para calendarios, horarios o recordatorios académicos. Esta organización permite visualizar las actividades pendientes y, al mismo tiempo, ayuda a mantener despejada la superficie principal de trabajo.





Un espacio que pueda evolucionar





Al momento de acondicionar una zona de estudio, especialmente para niños y adolescentes, es importante tomar en cuenta que las necesidades cambian conforme avanzan los cursos. Por ello, optar por soluciones versátiles, mobiliario adaptable y sistemas de almacenamiento que puedan reorganizarse permite que el ambiente evolucione con sus usuarios.





El diseño también cumple un papel importante en la planificación del espacio de estudio. Elegir muebles funcionales que se integren con la decoración del hogar permite crear ambientes cómodos, organizados y visualmente agradables, sin que pierdan su esencia cotidiana. Así, funcionalidad, confort y estilo pueden complementarse para crear un entorno que acompañe las actividades académicas durante todo el año escolar.