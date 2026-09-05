

Por segundo año consecutivo, LG Electronics Ecuador, en alianza con Fundación Acción Solidaria, llevó adelante LG Inverter Academy, reafirmando su compromiso con la formación técnica y la generación de oportunidades para jóvenes ecuatorianos. En esta nueva edición, 30 participantes se graduaron tras adquirir conocimientos especializados en instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado con tecnología Inverter. A través de esta iniciativa, los participantes fortalecieron sus competencias técnicas y adquirieron herramientas que les permiten ampliar sus oportunidades de inserción laboral y emprendimiento en el sector de la climatización. Por segundo año consecutivo, LG Electronics Ecuador, en alianza con Fundación Acción Solidaria, llevó adelante LG Inverter Academy, reafirmando su compromiso con la formación técnica y la generación de oportunidades para jóvenes ecuatorianos. En esta nueva edición, 30 participantes se graduaron tras adquirir conocimientos especializados en instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado con tecnología Inverter. A través de esta iniciativa, los participantes fortalecieron sus competencias técnicas y adquirieron herramientas que les permiten ampliar sus oportunidades de inserción laboral y emprendimiento en el sector de la climatización.





La ceremonia de graduación reunió a representantes de LG Electronics Ecuador, Fundación Acción Solidaria, autoridades y medios de comunicación, quienes acompañaron a los jóvenes en este importante cierre de su proceso de formación. Como parte de la culminación del programa, los participantes recibieron su certificación como Especialistas en Aire Acondicionado, avalada por LG Electronics Ecuador y Fundación Acción Solidaria, que reconoce los conocimientos adquiridos durante su preparación en el manejo de equipos con tecnología Inverter.





“Este programa representa una oportunidad para que los jóvenes no solo desarrollen conocimientos técnicos, sino que también descubran nuevas posibilidades para construir su futuro. Desde LG Electronics, nos sentimos orgullosos de acompañarlos en este proceso y de contribuir a una formación que puede abrirles nuevas puertas en el ámbito profesional”, afirmó Sr. Sun Je Park, Presidente de LG Electronics Ecuador.





Formación técnica que abre nuevas oportunidades





Durante tres meses, los participantes completaron 80 horas de capacitación distribuidas en 20 sesiones, combinando contenidos teóricos con actividades prácticas realizadas con equipos residenciales y comerciales de LG Electronics. El proceso estuvo a cargo de instructores de Fundación Acción Solidaria, con el acompañamiento del equipo técnico de LG. Además de la formación especializada, el programa incorporó Masterclasses complementarias orientadas a fortalecer habilidades que aportan al desarrollo profesional de los participantes.





Entre ellas se incluyeron:





Redes sociales y marca personal profesional, con la elaboración de un análisis FODA individual y explicación del uso correcto de las redes sociales a nivel profesional.

Elaboración de hojas de vida, con el acompañamiento del equipo de Recursos Humanos de LG.

Tecnología y conectividad LG, enfocada en brindar conocimientos sobre las herramientas de Inteligencia Artificial y las funciones de conectividad integradas en los productos de la marca.





"Desde Fundación Acción Solidaria celebramos esta alianza con LG, que nos permite brindar a 30 jóvenes una formación integral en instalación y mantenimiento de aires acondicionados. Esta capacitación fortalece sus conocimientos y habilidades técnicas, al tiempo que abre nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional. A través de esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso de generar oportunidades que impulsen la autonomía, el crecimiento personal y una vida digna para cada participante." afirmó Daniel Uribe, Director de Programas y Sostenibilidad de Fundación Acción Solidaria.





La experiencia de LG Inverter Academy demuestra cómo la articulación entre el sector privado y organizaciones sociales puede contribuir a generar oportunidades concretas para jóvenes a través de la educación y la capacitación técnica. Con esta nueva edición, LG Electronics Ecuador y Fundación Acción Solidaria reafirman su compromiso con el desarrollo del talento joven, la educación técnica y la generación de oportunidades que contribuyan a un crecimiento más inclusivo