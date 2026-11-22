

Desde las intervenciones a corazón abierto hasta el tratamiento de aneurismas y la extracción de coágulos mediante técnicas endovasculares, la complejidad de una cirugía depende de la condición del paciente, la patología y el procedimiento requerido. Las cirugías de alta complejidad comprenden procedimientos que requieren una evaluación clínica detallada, planificación quirúrgica y la participación de profesionales especializados. Su dificultad no depende únicamente de la duración o la extensión de la intervención, sino también de factores como la localización de la lesión, las condiciones anatómicas y el estado general del paciente. Desde las intervenciones a corazón abierto hasta el tratamiento de aneurismas y la extracción de coágulos mediante técnicas endovasculares, la complejidad de una cirugía depende de la condición del paciente, la patología y el procedimiento requerido. Las cirugías de alta complejidad comprenden procedimientos que requieren una evaluación clínica detallada, planificación quirúrgica y la participación de profesionales especializados. Su dificultad no depende únicamente de la duración o la extensión de la intervención, sino también de factores como la localización de la lesión, las condiciones anatómicas y el estado general del paciente.





Este tipo de procedimientos puede presentarse en distintas áreas médicas, entre ellas la cirugía cardíaca, la neurocirugía, la cirugía vascular y la traumatología. Cada especialidad aborda patologías diferentes y requiere técnicas específicas según las características de cada caso.





Distintas especialidades, diferentes procedimientos





En cirugía cardíaca, las intervenciones a corazón abierto se utilizan para tratar determinadas enfermedades del corazón y de sus estructuras. La indicación y la técnica dependen del diagnóstico, la condición clínica y los riesgos asociados a cada paciente.





En neurocirugía, el tratamiento de aneurismas cerebrales constituye uno de los procedimientos que puede requerir un abordaje especializado. Según las características del aneurisma, su localización y las condiciones del paciente, el equipo médico puede considerar una intervención quirúrgica o una técnica endovascular. Por su parte, la cirugía vascular incluye procedimientos dirigidos al tratamiento de enfermedades de los vasos sanguíneos. Algunas intervenciones endovasculares se realizan mediante catéteres introducidos a través de una arteria, lo que permite acceder a zonas específicas del sistema circulatorio sin necesidad de una incisión quirúrgica amplia.





Entre sus aplicaciones se encuentra la extracción de determinados coágulos que obstruyen vasos sanguíneos, como ocurre en algunos accidentes cerebrovasculares isquémicos.





“Los procedimientos endovasculares permiten tratar determinadas enfermedades de los vasos sanguíneos mediante catéteres que se introducen a través de una arteria o vena, según el caso. Esta técnica puede utilizarse en el tratamiento de aneurismas y en la extracción de coágulos que obstruyen la circulación, como ocurre en determinados accidentes cerebrovasculares isquémicos. La elección del procedimiento depende de la localización de la lesión, las condiciones clínicas del paciente y la evaluación del equipo médico”, explica el Dr.Ricardo Salazar, cirujano vascular y endovascular de Northospital.





En traumatología, la complejidad puede estar relacionada con fracturas, lesiones articulares o alteraciones que requieren intervenciones reconstructivas. Las cirugías de cadera, por ejemplo, pueden presentar distintos niveles de dificultad de acuerdo con el tipo de lesión, la anatomía y las condiciones clínicas del paciente.





La condición del paciente también determina la complejidad





No todas las intervenciones complejas requieren cirugía abierta. En determinados casos, las técnicas mínimamente invasivas permiten tratar una patología mediante pequeñas incisiones o el acceso a través de los vasos sanguíneos. La elección depende de la enfermedad, la anatomía, los posibles riesgos y la valoración del equipo médico. En pacientes pediátricos, la edad, el peso y las características anatómicas adquieren especial relevancia al momento de planificar una intervención. Estos factores influyen en la selección de la técnica y en las medidas de vigilancia necesarias durante el procedimiento.





“En cardiología pediátrica, cada procedimiento requiere una valoración individualizada. La edad, el peso, la anatomía y la condición clínica del paciente son factores determinantes para definir la estrategia de intervención. Cuando las características del caso lo permiten, las técnicas mínimamente invasivas ofrecen alternativas terapéuticas que pueden evitar una cirugía abierta”, explica el Dr. Luis Alfredo Romero, cardiólogo pediátrico de Northospital.





El cateterismo como alternativa terapéutica





Un ejemplo de este abordaje es el caso de una paciente de dos años atendida en Quito, quien fue sometida a un cateterismo cardíaco para el cierre de un conducto arterioso persistente en Northospital. El procedimiento se realizó mediante una técnica mínimamente invasiva, con apoyo de un angiógrafo y monitoreo hemodinámico continuo. El conducto arterioso persistente es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar que normalmente se cierra después del nacimiento.





Cuando permanece abierto y requiere tratamiento, puede alterar la circulación sanguínea y generar consecuencias cardiovasculares y pulmonares. En pacientes seleccionados, esta condición puede tratarse mediante cateterismo. Para ello, se introduce un catéter a través de un vaso sanguíneo y se utiliza un dispositivo para cerrar la comunicación, sin necesidad de recurrir a una cirugía abierta.





Planificación y seguimiento durante la intervención





La atención de procedimientos de alta complejidad requiere establecer una estrategia de acuerdo con el diagnóstico y las condiciones de cada paciente. Según el tipo de intervención, pueden participar cirujanos, especialistas clínicos, anestesiólogos, profesionales de enfermería y equipos de diagnóstico por imagen y monitoreo.





La tecnología utilizada también varía según el procedimiento. Los sistemas de angiografía, por ejemplo, permiten visualizar los vasos sanguíneos durante determinadas intervenciones endovasculares, mientras que otros procedimientos requieren recursos y equipos específicos para la especialidad correspondiente. Por ello, la complejidad quirúrgica no se define únicamente por el tipo de operación. También comprende la evaluación previa, la selección del abordaje, la vigilancia durante la intervención y el seguimiento posterior, de acuerdo con las necesidades clínicas de cada paciente.