

A medida que aumentan las expectativas sobre la salud y el bienestar animal, el criterio veterinario juega un papel cada vez más importante en todas las etapas del cuidado, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta el tratamiento de enfermedades complejas. Sin embargo, gran parte de esta labor no siempre es visible para la sociedad. A medida que aumentan las expectativas sobre la salud y el bienestar animal, el criterio veterinario juega un papel cada vez más importante en todas las etapas del cuidado, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta el tratamiento de enfermedades complejas. Sin embargo, gran parte de esta labor no siempre es visible para la sociedad.





Por ello, a propósito del Día del Veterinario ecuatoriano, Boehringer Ingelheim presenta la encuesta “Ir más allá 2026”, realizada junto con asociaciones veterinarias en 51 países, incluido Ecuador, para conocer qué motiva a los veterinarios y qué aspectos valoran más de su profesión. En el país, el 96% de los veterinarios de animales de compañía mencionó que detectar problemas de salud ocultos, como el dolor o las enfermedades subclínicas (sin síntomas visibles), es uno de los aspectos más importantes de su trabajo.





A nivel global, esta visión la comparte el 87% de los veterinarios de animales de compañía encuestados. Mientras que, en el ámbito de los animales de producción, el 77% de los veterinarios ecuatorianos destacó su rol fundamental en la protección de la cadena alimentaria.





A nivel global, la tendencia se repite; entre los veterinarios de bovinos, porcinos y aves, el 65% coincidió en esa misma función y el 62% destacó la vigilancia sanitaria para limitar la propagación de enfermedades. Más allá de las funciones que forman parte de su trabajo, los participantes también destacaron aspectos de la profesión que no siempre son visibles.





Entre ellos, mencionaron la carga emocional que conlleva cada caso, la importancia de la compasión y la empatía, el desgaste físico y mental y la necesidad de cuidar su propia salud. A esto se suma el trabajo que realizan fuera de la consulta, como revisar información científica, analizar estudios y casos clínicos, realizar cursos y posgrados y mantenerse actualizados para brindar una mejor atención. En este contexto, el Día del Veterinario en Ecuador, que se conmemora el 31 de octubre, representa una oportunidad para reconocer las distintas dimensiones de esta profesión.





Desde la identificación de problemas de salud ocultos hasta la protección de la seguridad de la cadena alimentaria, la labor veterinaria reúne conocimiento, formación permanente y compromiso con la salud y el bienestar animal.





“Esta encuesta nos permite visibilizar una parte de la labor veterinaria que muchas veces permanece fuera de la mirada pública. Escuchar directamente a los profesionales nos permite comprender que detrás de cada consulta hay conocimiento, preparación y decisiones que requieren un compromiso constante. Reconocer todo este trabajo es también una forma de valorar el papel que cumplen los médicos veterinarios”, señaló Ana María Muñoz, gerenta de Salud Animal para Boehringer Ingelheim Ecuador y Perú.





En este contexto, reconocer a los médicos veterinarios significa también poner en valor aquello que no siempre se ve, pero que forma parte esencial de su trabajo, que incluye ciencia, preparación, empatía y compromiso con la salud y el bienestar animal.