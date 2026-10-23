

Ecuador importó más de 3,2 millones de smartphones en 2024, con un precio promedio de entre USD 120 y USD 125 por equipo (Vistazo, 2025). El segmento de entrada y gama media concentra la mayor parte de esa demanda, esbozando a una nueva generación que no confunde precio alto con valor real. Ecuador importó más de 3,2 millones de smartphones en 2024, con un precio promedio de entre USD 120 y USD 125 por equipo (Vistazo, 2025). El segmento de entrada y gama media concentra la mayor parte de esa demanda, esbozando a una nueva generación que no confunde precio alto con valor real.





El contexto regional respalda este giro. El 71% de la Gen Z compra alternativas más económicas a productos de marca de forma deliberada —y lo celebra públicamente— según una encuesta de Business Insider y YouGov (2024). Se trata de una declaración sobre cómo se mide el valor de las cosas cuando el criterio reemplaza a la etiqueta.





Tecnología premium para innovar el uso cotidiano del celular





El HONOR Play20A es la respuesta tecnológica de HONOR a este contexto. Este dispositivo construye un perfil técnico pensado para el uso diario sostenido y lo reformula con su atributo más distintivo: la Pantalla Play. Se trata de una segunda pantalla ubicada en la parte trasera del dispositivo, junto al módulo de cámara.





A diferencia de lo que ofrece la mayoría de smartphones en el mercado, esta pantalla permite ver en tiempo real quién llama, quién ha enviado un mensaje o la canción que está en reproducción, sin necesidad de voltear el celular ni desbloquearlo. De esta forma, la Pantalla Play permite mostrar lo que cada usuario elige, con fotos de la galería personal, mientras mantiene la pantalla principal como un espacio privado, evitando distracciones de mayor tiempo a las que se vería expuesto si desbloquea el teléfono.







Contenido tech Adicional a ello, la Pantalla Play actúa como visor en tiempo real para la cámara principal: al fotografiar a otra persona, ella puede ver exactamente cómo quedará encuadrada antes de que se dispare la cámara —lo que los fotógrafos profesionales llaman “live view”— y quien prefiere tomarse una selfie con la cámara trasera para ganar resolución, también puede hacerlo, sin tener que adivinar lo que está capturando. Contenido tech Adicional a ello, la Pantalla Play actúa como visor en tiempo real para la cámara principal: al fotografiar a otra persona, ella puede ver exactamente cómo quedará encuadrada antes de que se dispare la cámara —lo que los fotógrafos profesionales llaman “live view”— y quien prefiere tomarse una selfie con la cámara trasera para ganar resolución, también puede hacerlo, sin tener que adivinar lo que está capturando.





Otros de los beneficios de este dispositivo son:





→ La batería de 6.000 mAh con carga rápida de 15W que garantiza autonomía extendida para jornadas largas sin depender de un cargador a mitad del día;

→ La pantalla principal de 6,9 pulgadas, con resolución de 1.600 x 720 píxeles, que ofrece una experiencia visual fluida para consumo de contenido, navegación y videollamada; y,

→ La certificación IP64 que lo protege frente a salpicaduras y polvo en el uso cotidiano urbano.





“El HONOR Play20A responde a algo que vemos claramente en el mercado ecuatoriano: las personas quieren un teléfono que funcione bien en los momentos que importan. La Pantalla Play no es un accesorio decorativo; es una forma distinta de relacionarse con el dispositivo, más ágil, más intuitiva. Y eso, junto con una batería que dura, una cámara que entrega resultados reales y una pantalla generosa, es exactamente lo que el usuario de hoy está buscando”, explica Cristina Martínez, Creative Marketing Manager en HONOR Ecuador.





El criterio como nuevo estándar de compra tecnológica Los datos del mercado ecuatoriano lo confirman: HONOR figura entre las cinco marcas que concentran cerca del 90% de las preferencias de compra en el país (Vistazo, 2025), en un mercado en donde los consumidores priorizan almacenamiento, cámara y privacidad sobre el nombre de marca.





La pregunta que guía actualmente la decisión de compra es cada vez más concreta: ¿Qué hace este teléfono por mí en el uso real? El HONOR Play20A responde con características verificables: una pantalla trasera que amplía las posibilidades de interacción, autonomía para el día completo, una cámara principal con resultados extraordinarios y almacenamiento integrado ampliable hasta 1 TB con tarjeta SD.