

En el marco del Mes de la Concientización sobre la En el marco del Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad , la protección de la información personal y financiera en el entorno digital vuelve a colocarse en el centro de la agenda. Con la expansión acelerada de la industria de los videojuegos y la adquisición de contenidos descargables (DLC), monedas virtuales y pases de batalla en plataformas internacionales, los jugadores ecuatorianos buscan opciones de pago seguras para adquirir contenidos digitales.





De acuerdo con el estudio global Inside the Wallet de Paysafe — líder en pagos y empresa a la cual pertenece PagoEfectivo—, el perfil del comprador digital en Ecuador destaca por una elevada exigencia en materia de seguridad e integridad en sus transacciones.





Ciberseguridad en el gaming: Prioridad número uno para los ecuatorianos





• La seguridad lidera las decisiones: Para el 60% de los ecuatorianos, la seguridad es el factor más determinante al elegir cómo pagar una compra en línea, superando a la facilidad de uso (48%) y la rapidez de la transacción (34%).





• Confianza en marcas reconocidas: El 83% de los consumidores afirma sentirse más tranquilo y seguro al realizar compras digitales cuando conoce las medidas de protección implementadas en la pantalla o reconoce al proveedor encargado de procesar el pago.





• Prevención de riesgos y abandono: La preocupación por la seguridad de la información confidencial sigue influyendo en las decisiones de compra: el 58% de los compradores en línea admite haber abandonado un carrito de compras debido a dudas respecto a la protección de sus datos financieros en el checkout.





“En el entretenimiento digital y los videojuegos, la seguridad debe acompañar la experiencia del usuario. El gamer ecuatoriano busca adquirir contenidos sin exponer sus datos en la red. El eCash ofrece una alternativa que combina protección y conveniencia”, destaca Esteban Sarubbi, Vicepresidente Senior para Latinoamérica de Paysafe.





El eCash como "escudo digital" sin tarjeta de crédito





Para responder a las demandas de protección en el comercio digital, las soluciones de efectivo digital o eCash se consolidan como el escudo idóneo para la comunidad de gamers en Ecuador A diferencia de los pagos con tarjeta, permite realizar compras sin compartir datos financieros sensibles, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento o los códigos de seguridad.





Según Paysafe, actualmente, el 16% de los consumidores en Ecuador utiliza eCash para sus compras digitales, mientras que un 32% prefiere combinaciones de efectivo y eCash para mantener un control directo de sus recursos.





“Soluciones como PagoEfectivo permiten que quienes no tienen tarjeta de crédito, o prefieren no utilizarla en internet por seguridad, participen en la economía digital global. El eCash facilita las compras en plataformas de videojuegos y brinda mayor confianza al pagar”, destaca Rubén Uema, Gerente Comercial en PagoEfectivo Perú & Ecuador.





Con PagoEfectivo, el usuario selecciona esta opción en la tienda de videojuegos, obtiene un código CIP único y temporal y completa el pago desde su app bancaria o en efectivo en puntos autorizados. Así, puede pagar sin compartir directamente información financiera sensible con la plataforma internacional.





De esta forma, el eCash se consolida como una herramienta de inclusión y protección para los consumidores ecuatorianos.