

Cleveland Clinic se encuentra entre los primeros hospitales de Estados Unidos, y es el primero en Ohio, en realizar una mastectomía robótica con preservación del pezón, tras la reciente autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La Dra. Stephanie Valente, doctora en medicina osteopática, y un equipo quirúrgico realizaron recientemente la primera mastectomía robótica con preservación del pezón, con reconstrucción mamaria inmediata, en Cleveland Clinic Fairview Hospital. Cleveland Clinic se encuentra entre los primeros hospitales de Estados Unidos, y es el primero en Ohio, en realizar una mastectomía robótica con preservación del pezón, tras la reciente autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La Dra. Stephanie Valente, doctora en medicina osteopática, y un equipo quirúrgico realizaron recientemente la primera mastectomía robótica con preservación del pezón, con reconstrucción mamaria inmediata, en Cleveland Clinic Fairview Hospital.





El procedimiento ofrece un nuevo abordaje mínimamente invasivo para la cirugía del cáncer de mama y para las mastectomías destinadas a reducir el riesgo en pacientes con un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad. Este hito sitúa a Cleveland Clinic entre un grupo selecto de centros en Estados Unidos que ofrecen esta tecnología avanzada y permite llevar una de las innovaciones más recientes en cirugía mamaria a los pacientes del noreste de Ohio.





“Este abordaje robótico ofrece mayor precisión mediante una incisión mucho más pequeña, lo que puede traducirse en cicatrices menos visibles y una recuperación más rápida”, explicó la Dra. Valente, directora del Programa de Formación en Cirugía Mamaria de Cleveland Clinic y directora del Programa Multidisciplinario de Mama de la Región Oeste. “En comparación con el procedimiento tradicional, que requiere una incisión más grande, este abordaje puede mejorar los resultados estéticos, preservar la piel y el pezón y favorecer una apariencia más natural después de la cirugía”.





Durante el procedimiento, los cirujanos utilizan una cámara 3D e instrumentos robóticos que se introducen a través de una pequeña incisión de aproximadamente una pulgada, generalmente ubicada en el lateral de la mama en lugar de realizarse en la parte inferior. A través de esta vía se retira el tejido mamario mientras se preservan el pezón, la areola y la piel.





La plataforma robótica, el sistema quirúrgico da Vinci SP, proporciona una visualización y precisión mejoradas, al tiempo que minimiza la alteración de la piel que recubre la mama. La cirugía robótica permite al cirujano obtener una mejor visualización del campo operatorio en un procedimiento que suele presentar importantes desafíos técnicos.





Esta visualización mejorada puede facilitar la identificación y preservación de los nervios, reducir la pérdida de sangre y permitir que los cirujanos realicen la misma intervención oncológica mediante una incisión de una pulgada, en lugar de la incisión abierta tradicional de aproximadamente cinco pulgadas. Lo que permite retirar el mismo tejido mamario que en una mastectomía convencional, pero modifica la forma en que el cirujano accede a la mama.





En algunos pacientes, la reconstrucción mamaria puede realizarse durante la misma intervención. Este abordaje está diseñado para reducir las cicatrices, mejorar los resultados estéticos, preservar la cobertura natural de la piel y el pezón, favorecer la sensibilidad y acelerar la recuperación.



