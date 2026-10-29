

Reunirse en una partida de terror o seguir una transmisión entre amigos son formas de llevar Halloween al entorno digital. En Ecuador, donde ARCOTEL registró 14,76 millones de líneas con internet móvil en julio de 2026, la conectividad permite compartir estos momentos a distancia. Cuando el plan incluye comprar un juego, una expansión o una suscripción, el pago también forma parte de la experiencia. Es ahí donde Paysafe, plataforma líder global de pagos a la que pertenece PagoEfectivo, analiza cómo las opciones de pago se relacionan con el consumo de juegos, suscripciones y otros contenidos digitales. Reunirse en una partida de terror o seguir una transmisión entre amigos son formas de llevar Halloween al entorno digital. En Ecuador, donde ARCOTEL registró 14,76 millones de líneas con internet móvil en julio de 2026, la conectividad permite compartir estos momentos a distancia. Cuando el plan incluye comprar un juego, una expansión o una suscripción, el pago también forma parte de la experiencia. Es ahí donde Paysafe, plataforma líder global de pagos a la que pertenece PagoEfectivo, analiza cómo las opciones de pago se relacionan con el consumo de juegos, suscripciones y otros contenidos digitales.





Más que adquirir un artículo virtual, el atractivo está en compartir un momento: superar un desafío en equipo, acompañar a un creador de contenido o comentar juntos una partida. Según el informe Essential Facts 2026 de ESA/YouGov, publicado en junio, el 87% de los jugadores de la generación Z en Estados Unidos considera que los videojuegos ayudan a construir relaciones. Este dato internacional aporta contexto al potencial social del gaming cooperativo.





“El valor del entretenimiento digital está también en lo que compartimos: una partida con amigos, un desafío en equipo o una transmisión que reúne a una comunidad. En fechas como Halloween, los pagos acompañan esas experiencias al facilitar el acceso al contenido que las hace posibles. Nuestro objetivo es que ese paso sea sencillo y esté alineado con las preferencias del usuario”, señala Esteban Sarubbi, Vicepresidente Senior para Latinoamérica de Paysafe.





Del susto individual a la experiencia compartida





Las plataformas digitales ofrecen distintas formas de celebrar Halloween en comunidad: desde organizar una sesión cooperativa de videojuegos de terror, en la que cada participante asuma un rol, coordine estrategias y comparta la tensión con el equipo, hasta seguir una transmisión temática en plataformas como Twitch o compartir una partida en Discord, donde los espectadores también pueden participar con comentarios, reacciones y conversaciones antes, durante y después del juego. Acordar una hora para conectarse, elegir una temática y repetir el encuentro cada octubre puede convertir estas experiencias en una tradición del grupo, cuyo valor está en mantener el vínculo y construir recuerdos compartidos.





Los pagos como parte de la experiencia





Según The Experience Economy Report 2026: Video Gaming de Paysafe, elaborado a partir de una encuesta a 5.000 jugadores de Estados Unidos y siete países europeos que realizaron compras relacionadas con videojuegos en los últimos 12 meses, la experiencia de pago también influye en el acceso al entretenimiento digital.





El gasto también va más allá de comprar un título. Según el estudio, el 43% de los encuestados adquirió juegos digitales completos y el 39%, suscripciones de videojuegos, lo que refleja la diversidad de opciones disponibles para acceder a contenidos digitales.





El 64% de los encuestados afirmó haber abandonado una compra relacionada con videojuegos debido a problemas durante el proceso de pago. Este dato pone de relieve la importancia de contar con procesos sencillos que faciliten el acceso al contenido y acompañen la experiencia del usuario.





“Para las nuevas generaciones de gamers, los videojuegos son mucho más que una actividad individual: son una forma de conectar con amigos, compartir desafíos y crear experiencias, incluso en fechas como Halloween. Cuando estos encuentros incluyen la compra de un juego o contenido especial, contar con alternativas de pago accesibles también forma parte de la experiencia. Soluciones como PagoEfectivo permiten generar un código CIP y completar la compra mediante banca móvil o efectivo en puntos autorizados, sin necesidad de tarjeta, facilitando el acceso al contenido que luego se disfruta en comunidad”, destaca Rubén Uema, gerente comercial de PagoEfectivo Perú y Ecuador.