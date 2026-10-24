

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, Corpfrut S.A.S., a través de su plataforma de innovación alimentaria OZY-FOODS, impulsó dos jornadas educativas orientadas a promover el consumo de frutas y cereales como parte de una alimentación equilibrada. Estas actividades forman parte de “Aliados de la Nutrición”, una iniciativa de responsabilidad social orientada a fomentar hábitos alimentarios saludables en la comunidad. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, Corpfrut S.A.S., a través de su plataforma de innovación alimentaria OZY-FOODS, impulsó dos jornadas educativas orientadas a promover el consumo de frutas y cereales como parte de una alimentación equilibrada. Estas actividades forman parte de “Aliados de la Nutrición”, una iniciativa de responsabilidad social orientada a fomentar hábitos alimentarios saludables en la comunidad.





Las jornadas buscaron aportar a la construcción de entornos más saludables de la mano de dos actores clave en la sociedad: madres de familia y estudiantes. Un espacio de aprendizaje junto a la Fundación ANA Como parte de este compromiso, se llevó a cabo el taller “Frutas y Cereales que Nutren: Aliadas de Nuestras Familias”, en el que participaron 25 madres beneficiarias de la Fundación ANA.







Durante la sesión, guiada por María Emilia Reyes, nutricionista del programa, se compartieron herramientas sencillas y accesibles para incorporar opciones nutritivas en la preparación diaria de alimentos. El taller priorizó el diálogo y el intercambio de experiencias, reconociendo el rol clave de las madres en las decisiones alimentarias y en el bienestar integral del hogar. Durante la sesión, guiada por María Emilia Reyes, nutricionista del programa, se compartieron herramientas sencillas y accesibles para incorporar opciones nutritivas en la preparación diaria de alimentos. El taller priorizó el diálogo y el intercambio de experiencias, reconociendo el rol clave de las madres en las decisiones alimentarias y en el bienestar integral del hogar.





"Como nutricionista, considero que estos talleres son fundamentales porque no solo entregamos teoría, sino herramientas prácticas e ideas sencillas para llevar a la mesa diaria. Espacios como este nos permiten conectar directamente con las madres, quienes son el pilar de la alimentación en el hogar, fortaleciendo sus conocimientos para que elijan opciones nutritivas y accesibles. Ver su interés por aprender y compartir sus experiencias demuestra el enorme impacto de la educación nutricional en la comunidad." Afirmó, María Emilia Reyes, Nutricionista de Corpfrut.





Encuentro formativo en el entorno escolar Por otra parte, la iniciativa se trasladó a una institución educativa de Quito con una charla interactiva dirigida a cerca de 186 estudiantes de entre 10 y 12 años. Durante la actividad, se abordó de forma dinámica la relevancia de una nutrición balanceada desde la infancia.





Posteriormente, durante el espacio del recreo, se realizó una actividad comunitaria en la que alrededor de 250 niños y niñas compartieron refrigerios nutritivos, reforzando de manera práctica la importancia de optar por refrigerios saludables en el día a día escolar.





“En Corpfrut creemos que nuestro compromiso social va más allá del abastecimiento de alimentos. Al colaborar en iniciativas educativas y comunitarias, acercamos información clara y práctica sobre nutrición a las familias, aportando a la formación de hábitos saludables desde la niñez. Así contribuimos al bienestar de los hogares y a la construcción de entornos escolares más sanos”, señaló Verónica Jaramillo, presidenta de Corpfrut.





Para Corpfrut, el acceso a la educación nutricional es una vía clave para acompañar el desarrollo de las comunidades en el Ecuador. Dirigir estos esfuerzos a la niñez y a las familias responde a la convicción de que el conocimiento compartido promueve estilos de vida más saludables y sostenibles a largo plazo.