

Halloween llega a Starbucks Ecuador con dos bebidas creadas especialmente para quienes disfrutan probar combinaciones diferentes: Franken Frappuccino® y Frappula Frappuccino®. La propuesta se complementa con nuevos tumblers de edición especial y una dinámica en redes sociales. Halloween llega a Starbucks Ecuador con dos bebidas creadas especialmente para quienes disfrutan probar combinaciones diferentes: Franken Frappuccino® y Frappula Frappuccino®. La propuesta se complementa con nuevos tumblers de edición especial y una dinámica en redes sociales.







Franken Frappuccino® combina una base cremosa de matcha con un toque refrescante de menta, chispas de chocolate, crema batida y topping de mocha. Su color verde y su presentación inspirada en Frankenstein lo convierten en una alternativa divertida para vivir la temporada. Franken Frappuccino® combina una base cremosa de matcha con un toque refrescante de menta, chispas de chocolate, crema batida y topping de mocha. Su color verde y su presentación inspirada en Frankenstein lo convierten en una alternativa divertida para vivir la temporada.







Por su parte, Frappula Frappuccino® presenta una combinación de vainilla, salsa de mocha, un espiral de fresa y crema batida. Sus tonos blanco, rojo y chocolate recuerdan al clásico personaje de Drácula y completan esta particular batalla de sabores. Por su parte, Frappula Frappuccino® presenta una combinación de vainilla, salsa de mocha, un espiral de fresa y crema batida. Sus tonos blanco, rojo y chocolate recuerdan al clásico personaje de Drácula y completan esta particular batalla de sabores.





La colección de temporada también incluye nuevos tumblers con diseños inspirados en Halloween, disponibles por tiempo limitado y hasta agotar existencias. Además, del 23 de octubre al 4 de noviembre de 2026, los seguidores de @starbucksecuador_ podrán participar por uno de los tres tumblers de la colección.





Para hacerlo deberán seguir la cuenta, pedir un Franken Frappuccino® o un Frappula Frappuccino® y publicar una fotografía de su bebida en una historia pública de Instagram. Los sorteos se realizarán el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Las bebidas y los artículos de temporada estarán disponibles por tiempo limitado en las tiendas Starbucks participantes de Ecuador.