

Tesalia cbc anuncia que su planta de Machachi ha sido distinguida con el reconocimiento CALLEB (Caleb Bradham) de PepsiCo, uno de los más altos estándares globales dentro de su sistema de embotelladores. Este galardón, otorgado anualmente, reconoce a las plantas con desempeño sobresaliente en calidad, inocuidad alimentaria y excelencia operativa, posicionando a Machachi dentro de un grupo altamente selecto: solo alrededor del 2% de las plantas a escala internacional alcanza esta distinción. Tesalia cbc anuncia que su planta de Machachi ha sido distinguida con el reconocimiento CALLEB (Caleb Bradham) de PepsiCo, uno de los más altos estándares globales dentro de su sistema de embotelladores. Este galardón, otorgado anualmente, reconoce a las plantas con desempeño sobresaliente en calidad, inocuidad alimentaria y excelencia operativa, posicionando a Machachi dentro de un grupo altamente selecto: solo alrededor del 2% de las plantas a escala internacional alcanza esta distinción.





Más que un premio, el reconocimiento CALLEB valida la capacidad de operar con estándares de clase mundial, fortalece la confianza en la marca PepsiCo y refleja una cultura organizacional basada en la disciplina, la consistencia y la excelencia en cada proceso.





“Este logro trasciende fronteras y es reflejo del compromiso, la pasión y el talento de nuestros equipos. Es una muestra de que, cuando trabajamos con propósito, podemos alcanzar estándares globales y posicionar a Ecuador entre los mejores del mundo”, destacó Antonio Travieso, CEO de Tesalia cbc.





La planta de Machachi, una de las operaciones más emblemáticas de Tesalia cbc, reafirma así su rol como referente en calidad y ejecución dentro del sistema, consolidando el propósito de la compañía de servir, crecer y transformar, y su compromiso con la mejora continua y el desarrollo sostenible.





Este reconocimiento no solo celebra un resultado, sino una forma de hacer las cosas: con rigor, visión y un enfoque constante en superar los estándares del mercado.