

La Navidad tiene una forma especial de movernos. Durante todo el año intentamos tener todo bajo control, la hora, el presupuesto, los planes etc. hasta que llega una época en la que empezamos a soltarnos un poco... salimos por un regalo y volvemos con tres, íbamos “un ratito” y nos quedamos y eso es lo mejor de esta época porque algunas de las mejores cosas empiezan cuando dejamos de seguir el plan y seguimos lo que sentimos, por eso Mall del Sol presenta “Déjate llevar por la Navidad”, una campaña que reúne las distintas razones por las que esta temporada ocupa un lugar especial en el calendario. La Navidad tiene una forma especial de movernos. Durante todo el año intentamos tener todo bajo control, la hora, el presupuesto, los planes etc. hasta que llega una época en la que empezamos a soltarnos un poco... salimos por un regalo y volvemos con tres, íbamos “un ratito” y nos quedamos y eso es lo mejor de esta época porque algunas de las mejores cosas empiezan cuando dejamos de seguir el plan y seguimos lo que sentimos, por eso Mall del Sol presenta “Déjate llevar por la Navidad”, una campaña que reúne las distintas razones por las que esta temporada ocupa un lugar especial en el calendario.





Durante los últimos meses del año, el centro comercial contará con una programación de experiencias, actividades y propuestas para disfrutar en familia y con amigos. Para Sofía Naranjo, gerente comercial y de desarrollo corporativo de Mobilsol,





“La Navidad tiene esa capacidad de invitarnos a hacer una pausa, salir de la rutina y volver a encontrarnos con quienes queremos. En Mall del Sol queremos acompañar a nuestros visitantes en cada una de esas experiencias que hacen especial esta época: desde las compras y los encuentros hasta las tradiciones que cada año nos reúnen en familia. Queremos que cada visita sea una oportunidad para compartir y vivir el espíritu de la Navidad de una manera especial”.





Durante esta temporada, los visitantes podrán participar en diferentes promociones a través de la aplicación de Mall del Sol. Quienes registren sus facturas por compras a partir de $30 participarán en el sorteo de $48.000 en efectivo, distribuidos entre cuatro ganadores que recibirán $12.000 cada uno. Además, quienes paguen sus compras con PacifiCard contarán con triple oportunidad de ganar. A esto se suman los más de $70.000 en premios que se entregarán a través de los Sobres Mágicos, una iniciativa que busca sumar más sorpresas a las compras navideñas.





Los sobres podrán incluir BillesolCards de $100, $50 y $20, Gift Cards de PacifiCard y órdenes de compra. Para acceder a estas oportunidades, los clientes deberán registrar sus compras en la aplicación de Mall del Sol, de acuerdo con las condiciones de la promoción.





Un Cuento de Navidad





La ilusión de encontrarse con Papá Noel no puede faltar en Mall del Sol. Al final del Cuento de Navidad, niños y adultos podrán encontrarse con nuestro querido personaje y tomarse una fotografía con él y llevarse un recuerdo de su visita.







El espacio está ubicado en planta baja, en el sector Bebemundo, y atenderá en los siguientes horarios: El espacio está ubicado en planta baja, en el sector Bebemundo, y atenderá en los siguientes horarios:





● Lunes a viernes: de 15h00 a 17h00 y de 18h00 a 20h00

● Sábados y domingos: de 11h00 a 13h00, de 15h00 a 17h00 y de 18h00 a 20h00.





La experiencia tendrá un valor de $3 para niños y $4,50 para adultos, e incluirá una foto familiar. También será posible adquirir fotografías adicionales por $2,50. Las personas de la tercera edad y con discapacidad tendrán un 50 % de descuento.





Al que Madruga, Mall del Sol lo ayuda





Los descuentos más esperados para quienes madrugan regresan este domingo 15 de noviembre. Desde las 07h00 hasta las 13h00, Mall del Sol ofrecerá descuentos de hasta el 70% en locales participantes, con una variada selección de productos y las marcas más buscadas, una oportunidad para aprovechar las mejores ofertas de la temporada.





Durante la jornada de descuentos, Mall del Sol ofrecerá parqueo gratuito y todas las compras realizadas ese día entrarán en el sorteo de 3 gift cards de $800, 5 televisores de 85 pulgadas, 2 membresías Smart Fit por 1 año y 2 tablets. Quienes realicen sus compras con PacifiCard tendrán triple oportunidad de ganar. Para participar, los clientes deberán registrarse en la app de Mall del Sol escaneando el código QR habilitado para el evento.





Black Weekend





La temporada de descuentos no se puede cerrar sin el Black Weekend, que será del 20 al 22 de noviembre con hasta 50% de descuento durante tres días en locales participantes. Además, los visitantes contarán con parqueo gratuito y podrán participar en el sorteo de 3 gift cards de $500, 5 televisores de 75 pulgadas, 2 membresías Smart Fit y 2 tablets. Quienes realicen sus compras con PacifiCard recibirán triple oportunidad de ganar.





Concurso de Coros





Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, la música será protagonista en Mall del Sol con la participación de coros de diferentes instituciones educativas, que llegarán para compartir sus interpretaciones y celebrar una de las tradiciones más esperadas de esta época. De esta forma, Mall del Sol invita a vivir una temporada que encuentra en cada visita una nueva razón para disfrutar.





Porque la Navidad también está en esos momentos que nos hacen salir de casa, encontrarnos con quienes queremos, celebrar juntos y recuperar la ilusión.