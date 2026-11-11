

La agenda musical de noviembre de 2026 promete noches inolvidables para los seguidores de distintos géneros. Soy Luna, Anuel AA, Martin Garrix, Rubén Blades, The Strokes, Hot Chip, Elefante, Galy Galiano y Kapo encabezan una programación que también incluye importantes representantes de la música ecuatoriana. La agenda musical de noviembre de 2026 promete noches inolvidables para los seguidores de distintos géneros. Soy Luna, Anuel AA, Martin Garrix, Rubén Blades, The Strokes, Hot Chip, Elefante, Galy Galiano y Kapo encabezan una programación que también incluye importantes representantes de la música ecuatoriana.

Ecuador vive un noviembre cargado de música en vivo. Desde los grandes estadios hasta teatros y escenarios alternativos, artistas nacionales e internacionales se preparan para conectar con sus seguidores mediante conciertos que abarcan diferentes generaciones y estilos musicales.

Quito y Guayaquil concentran buena parte de las presentaciones, aunque Cuenca, Portoviejo, Ibarra y Tulcán también forman parte del recorrido musical.

Uno de los fines de semana más intensos será el del 14 de noviembre, cuando coincidirán espectáculos de música urbana, salsa, electrónica y rock en distintas ciudades.

Soy Luna, Anuel AA, Rubén Blades y Martin Garrix protagonizan el 14 de noviembre

Los seguidores del reguetón tendrán una cita con Anuel AA, quien ofrecerá una presentación única en Ecuador el 14 de noviembre, en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil. Las entradas están anunciadas desde USD 25 hasta USD 195.

Ese mismo día, Guayaquil recibirá a Rubén Blades, una de las grandes figuras de la salsa latinoamericana. El músico panameño se presentará en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, con localidades desde USD 45 hasta USD 235, más impuestos y servicios.

Mientras tanto, Cuenca vivirá una noche de música electrónica con Martin Garrix. El DJ neerlandés llevará su Américas Tour al Estadio Alejandro Serrano Aguilar, el 14 de noviembre a las 20:00. Los boletos se ofrecen desde USD 69.

El rock y el pop también tendrán grandes protagonistas

Para quienes prefieren los sonidos alternativos, The Strokes llegará a Quito el 24 de noviembre. La agrupación estadounidense se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa, con un espectáculo anunciado para las 20:00.

Otra propuesta internacional será la de Hot Chip, banda británica que actuará en Quito el 20 de noviembre, en SoundGarden. Su presentación estará dirigida a un público adulto y combinará sus reconocidos sonidos electrónicos con elementos del indie pop.

El pop latino también estará representado por Axel, quien cantará en Portoviejo el 20 de noviembre, y por la banda mexicana Elefante, que celebrará sus tres décadas de trayectoria con conciertos en Quito y Guayaquil.

La música romántica y tropical se toma Guayaquil

El 21 de noviembre, Galy Galiano llegará al Coliseo Voltaire Paladines Polo con su gira de despedida La última y nos vamos. La cantante ecuatoriana Dayanara acompañará al artista colombiano en este encuentro con la música romántica.

Ese mismo día, Oro Sólido, Jaime Enrique Aymara, Francia Elena, Rubén El Rey y Las Diablitas se reunirán en Santa Ana Garden durante el evento November Fest, una propuesta dedicada a los ritmos tropicales.

Lista completa de conciertos anunciados para noviembre de 2026

Del 12 al 14 de noviembre

1. Soy Luna

12 de noviembre: Guayaquil, Coliseo Voltaire Paladines Polo, 20:00.

14 de noviembre: Quito, Coliseo General Rumiñahui, 20:00.

Entradas: USD 45 a USD 190.

2. La Máquina Camaleón

12 de noviembre: Ibarra, Centro Cultural Tahuando, 20:00.

13 de noviembre: Tulcán, Cervecería Chiles, 20:00.

26 de noviembre: Guayaquil, Odisea La Cava, 20:00. Entradas agotadas.

Entradas: USD 10 y USD 15.

3. Jeremías

13 de noviembre: Guayaquil, Teatro Centro de Arte, 20:00.

14 de noviembre: Cuenca, Teatro Sucre, 21:00.

Entradas: USD 35 a USD 70.

4. Rocola Bacalao

13 de noviembre: Quito, La Ideal, 21:00. Agotado.

14 de noviembre: Quito, La Ideal, 17:00.

14 de noviembre: Quito, La Ideal, 20:30. Agotado.

Entradas: desde USD 25.

5. Martin Garrix

Fecha: 14 de noviembre.

Ciudad: Cuenca.

Lugar: Estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Hora: 20:00.

Entradas: USD 69 a USD 99.

6. Rubén Blades

Fecha: 14 de noviembre.

Ciudad: Guayaquil.

Lugar: Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Entradas: USD 45 a USD 235.

7. Anuel AA

Fecha: 14 de noviembre.

Ciudad: Guayaquil.

Lugar: Estadio Alberto Spencer.

Entradas: USD 25 a USD 195.

8. Fazzini

Fecha: 14 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: BASE Distrito Creativo.

Hora: 21:00.

Entradas: USD 25.

9. Abrakadabra Fest

Fecha: 14 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: Quinta Holstein.

Hora: desde las 11:00.

Artistas: Sherpa & Los Barones, Leo Jiménez, José Andrea, Basca, Viuda Negra, Crossfire, Notoken, Jocker, Fear, Sarcoma, TXK y Preacher, entre otros.

Entradas: USD 20 a USD 40.

10. Dayanara y artistas invitados

Fecha: 14 de noviembre.

Ciudad: El Carmen, Manabí.

Lugar: ASOGAN El Carmen.

Artistas: Dayanara, Hermanos Segovia, Cris G, Elisa López y DJ Capi.

Entradas: USD 10 y USD 20.

Del 20 al 24 de noviembre

11. Hot Chip

Fecha: 20 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: SoundGarden.

Hora: 20:00.

Entradas: USD 37,50 a USD 77,50.

12. Axel

Fecha: 20 de noviembre.

Ciudad: Portoviejo.

Lugar: La Mansión.

Hora: 20:00.

Entradas: USD 43 y USD 83.

13. Elefante

20 de noviembre: Quito, Medio Coliseo General Rumiñahui, 20:00.

21 de noviembre: Guayaquil, Sports Garden, 20:00.

Entradas: USD 36,50 a USD 121,50.

14. Galy Galiano y Dayanara

Fecha: 21 de noviembre.

Ciudad: Guayaquil.

Lugar: Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Hora: 20:00.

Entradas: USD 35,88 a USD 181,50.

15. Oro Sólido y November Fest

Fecha: 21 de noviembre.

Ciudad: Guayaquil.

Lugar: Santa Ana Garden.

Hora: 20:00.

Artistas: Oro Sólido, Jaime Enrique Aymara, Francia Elena, Rubén El Rey y Las Diablitas.

Entradas: USD 20 a USD 64,29.

16. DJ Padre Guilherme

Fecha: 21 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: Centro de Exposiciones Quito.

Hora: 18:00.

Entradas: USD 30 a USD 82,63.

17. The Strokes

Fecha: 24 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: Estadio Olímpico Atahualpa.

Hora: 20:00.

Entradas: USD 45 a USD 179.

Del 26 al 28 de noviembre

18. Arkabuz

Fecha: 26 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: Bulla Bar.

Hora: 21:00.

Entradas: USD 15.

19. Rafael Lechowski

Fecha: 27 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: BASE Distrito Creativo.

Hora: 19:00.

Entradas disponibles: USD 45 y USD 80.

20. Orquesta Sinfónica de Guayaquil

Fecha: 27 de noviembre.

Ciudad: Samborondón.

Lugar: Teatro Sánchez Aguilar.

Hora: 20:00.

Presentación: Novena Sinfonía de Beethoven.

Entradas: USD 10.

21. Kapo

Fecha: 28 de noviembre.

Ciudad: Quito.

Lugar: Coliseo General Rumiñahui.

Hora: 20:00.

Gira: Afro Rosa.

Entradas: USD 25 a USD 130.

Conciertos realizados durante la primera semana de noviembre

La agenda musical del mes también incluyó varias presentaciones que se desarrollaron antes del 11 de noviembre:

1 de noviembre: Proyecto Uno, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

6 de noviembre: Cultura Profética, Gondwana y Quique Neira, en la Plaza de Toros Quito.

7 de noviembre: Wankabeats, en Arena Park de Samborondón, con Cultura Profética, Vicente García, Cardellino, Chloé Silva, Andrés Zevallos y Biera.

7 de noviembre: Juan Fernando Velasco y Marqués, en el Coliseo General Rumiñahui de Quito, con el concierto Cerrando Ciclos.

Ecuador consolida una agenda musical para todos los gustos

La variedad de artistas que visitan Ecuador durante noviembre evidencia la diversidad de públicos interesados en los espectáculos en vivo. Desde el reguetón y la salsa hasta el indie rock, el pop romántico y la música electrónica, los asistentes tendrán opciones tanto en grandes escenarios como en espacios de menor capacidad.

Además, la participación de agrupaciones ecuatorianas como La Máquina Camaleón, Rocola Bacalao y Arkabuz permite que el talento nacional comparta protagonismo con reconocidas figuras internacionales.

Para quienes planean asistir a alguno de estos conciertos, es recomendable consultar las plataformas oficiales de venta, verificar la disponibilidad de localidades y confirmar los horarios antes de desplazarse. Los precios anunciados pueden estar sujetos a impuestos, cargos por servicio y modificaciones de los organizadores.

Noviembre de 2026 se perfila como uno de los meses más activos del calendario musical ecuatoriano, con alternativas para diferentes generaciones y preferencias musicales.



