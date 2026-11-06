

Tener un buen producto o servicio es solo el comienzo de un emprendimiento, pues también es necesario lograr que las personas lo conozcan, reconozcan su valor y encuentren razones para elegirlo. Para ayudar a los emprendedores a enfrentar este reto, Visión Naranja: Elevando Marcas en Emprendimientos Ecuatorianos ofrece formación y asesoría para fortalecer sus negocios, con una propuesta que conecta los conocimientos universitarios con las necesidades de quienes buscan sacar adelante sus proyectos. Tener un buen producto o servicio es solo el comienzo de un emprendimiento, pues también es necesario lograr que las personas lo conozcan, reconozcan su valor y encuentren razones para elegirlo. Para ayudar a los emprendedores a enfrentar este reto, Visión Naranja: Elevando Marcas en Emprendimientos Ecuatorianos ofrece formación y asesoría para fortalecer sus negocios, con una propuesta que conecta los conocimientos universitarios con las necesidades de quienes buscan sacar adelante sus proyectos.





La iniciativa, impulsada por la Business & Digital School de la Universidad Internacional SEK (UISEK) y FUDELA Ecuador, involucra a los propios estudiantes universitarios en la capacitación y el acompañamiento a los emprendedores, tanto en el nivel básico como en el avanzado. A través de temas como identidad de marca, marketing digital y gestión comercial, los participantes trabajan en aspectos que pueden mejorar directamente sus negocios, mientras los estudiantes llevan sus conocimientos a la práctica y conocen de cerca los desafíos que implica emprender.





Durante la formación, los emprendedores trabajan en la identidad de sus marcas, aprenden a identificar a sus públicos y adquieren herramientas de marketing digital y gestión comercial para dar a conocer mejor sus productos o servicios. El curso también contempla la elaboración de catálogos profesionales, el desarrollo de planes estratégicos y estudios de mercado que respondan a las necesidades de cada negocio.







Desde su inicio, Visión Naranja ha acompañado a más de 100 emprendedores. En su segunda edición, 32 participantes recibieron su certificación, 30 fueron seleccionados para desarrollar catálogos de productos o servicios y otros 12 para trabajar en estudios de mercado, resultados que reflejan cómo la formación puede responder a necesidades concretas de quienes emprenden. Desde su inicio, Visión Naranja ha acompañado a más de 100 emprendedores. En su segunda edición, 32 participantes recibieron su certificación, 30 fueron seleccionados para desarrollar catálogos de productos o servicios y otros 12 para trabajar en estudios de mercado, resultados que reflejan cómo la formación puede responder a necesidades concretas de quienes emprenden.





“Antes de participar en Visión Naranja, uno de los principales retos de mi negocio era contar con una estructura financiera que me permitiera administrar mejor los recursos y mantener un flujo constante de ingresos. Durante la formación entendí la importancia de construir una base de clientes recurrentes y generar ventas estables, pero también aprendí a mirar mi marca desde otra perspectiva, reconociendo el valor que tiene y la importancia de cuidarla, fortalecerla y hacerla crecer. A partir de esta experiencia pude identificar mejor las fortalezas y debilidades de mi negocio, así como su potencial. El programa superó mis expectativas porque me permitió comunicar con mayor claridad lo que representa Joyas Gourmet, un emprendimiento que busca honrar al Ecuador y sus riquezas a través de alimentos saludables y bebidas elaboradas con ingredientes como cacao, café y guayusa. Más que una capacitación, fue una oportunidad para comprender mejor mi negocio y encontrar nuevas formas de proyectarlo”, cuenta Jorge Escalante, chef y fundador de Joyas Gourmet.





El proyecto también busca ayudar a que estos negocios lleguen a más personas, por lo que se está desarrollando una plataforma digital que reunirá información de los emprendimientos participantes, sus productos o servicios, catálogos y canales de contacto. Esta fue creada por estudiantes de Ingeniería en Computación de UISEK y actualmente se encuentra en fase de validación para su implementación.





Es así, como esta experiencia no solo beneficia a los emprendedores, quienes reciben herramientas de alto nivel de forma gratuita, sino que transforma a los estudiantes en profesionales humanos, empáticos y listos para resolver problemas del mundo real.





Visión Naranja continúa con nuevas convocatorias para emprendedores interesados en fortalecer sus conocimientos y trabajar en las necesidades de sus negocios con formación y asesoría.