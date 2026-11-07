

Colineal, empresa ecuatoriana especializada en mobiliario y decoración, anuncia el lanzamiento de Designers Club by Colineal, una nueva iniciativa que busca transformar su relación con los profesionales del diseño, decoración, la arquitectura y el sector inmobiliario, mediante un modelo de colaboración que incluye incentivos comerciales, asesoría especializada y oportunidades de desarrollo profesional. Con esta propuesta, la compañía amplía su modelo tradicional de comercialización para establecer alianzas directas con quienes participan en la conceptualización, diseño y equipamiento de espacios residenciales, comerciales y de hospitalidad. Colineal, empresa ecuatoriana especializada en mobiliario y decoración, anuncia el lanzamiento de Designers Club by Colineal, una nueva iniciativa que busca transformar su relación con los profesionales del diseño, decoración, la arquitectura y el sector inmobiliario, mediante un modelo de colaboración que incluye incentivos comerciales, asesoría especializada y oportunidades de desarrollo profesional. Con esta propuesta, la compañía amplía su modelo tradicional de comercialización para establecer alianzas directas con quienes participan en la conceptualización, diseño y equipamiento de espacios residenciales, comerciales y de hospitalidad.





El programa permitirá a sus miembros integrar el portafolio de Colineal en sus proyectos, acceder a herramientas especializadas y contar con el respaldo de la marca durante el proceso de atención a sus clientes. Uno de los principales atributos de Designers Club es su esquema de beneficios comerciales. Los profesionales podrán elegir entre recibir una comisión del 10% sobre las ventas netas, con liquidación mensual, o trasladar el beneficio a sus clientes mediante un descuento del 25% sobre el precio de lista de productos que no se encuentren en campañas promocionales vigentes. Esta flexibilidad busca adaptarse a las distintas modalidades de trabajo de los especialistas independientes.





“Con Designers Club queremos construir una relación mucho más cercana con los profesionales que están detrás de cada proyecto. Sabemos que su trabajo va más allá de seleccionar muebles: interpretan necesidades, proponen soluciones y crean espacios con identidad. Por eso, buscamos ofrecerles herramientas y beneficios concretos que les permitan desarrollar sus ideas, fortalecer sus negocios y encontrar en Colineal un aliado para llevar sus proyectos a la realidad”, señaló Sofía Maldonado, gerente de marca de Colineal.





Además de los incentivos económicos, los integrantes de Designers Club tendrán precios garantizados durante 30 días para sus cotizaciones, acceso anticipado a colecciones y promociones, talleres, encuentros exclusivos y acompañamiento técnico y logístico. También con la opción de personalización de productos a través de la línea Colineal Projects.





Como parte de la presentación de Designers Club, Colineal reunió a más de 80 profesionales en sus tiendas de Quito y Cuenca, donde conocieron el programa e intervinieron ambientes con piezas de la colección conmemorativa por los 50 años de la marca, y artículos de decoración. Las propuestas permanecerán exhibidas hasta finales de noviembre, con identificaciones de sus autores, y el espacio ganador de la votación realizada en redes sociales recibirá un reconocimiento especial y una placa distintiva.





Con Designers Club, Colineal busca consolidar una comunidad de profesionales con relaciones de largo plazo, priorizando la calidad de las alianzas y el desarrollo de proyectos conjuntos. Esta iniciativa forma parte de su estrategia de crecimiento y evolución comercial, con la que apuesta por una relación más integrada entre la industria del mobiliario y los profesionales que transforman los espacios.