

Detrás de cada plato de pollo, cada huevo y gran parte de la proteína animal que llega diariamente a los hogares ecuatorianos existe un cultivo esencial: el maíz amarillo duro. Según información oficial (MAGP, 2026) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), este cultivo constituye la principal materia prima para la elaboración de alimento balanceado que sostiene buena parte de la producción pecuaria nacional. Detrás de cada plato de pollo, cada huevo y gran parte de la proteína animal que llega diariamente a los hogares ecuatorianos existe un cultivo esencial: el maíz amarillo duro. Según información oficial (MAGP, 2026) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), este cultivo constituye la principal materia prima para la elaboración de alimento balanceado que sostiene buena parte de la producción pecuaria nacional.





En 2025, Ecuador produjo 1,5 millones de toneladas de maíz duro seco en cerca de 296.546 hectáreas cosechadas. Además de su relevancia económica, el cultivo genera oportunidades para miles de familias, ya que alrededor del 69% de la mano de obra vinculada a su producción es de carácter familiar. Por eso, proteger el maíz significa mucho más que proteger una planta. Significa cuidar una inversión, respaldar el trabajo de miles de productores y contribuir al abastecimiento de una cadena alimentaria fundamental para el país.





Cuando las hojas pierden salud, la cosecha pierde potencial





El éxito de una cosecha de maíz comienza mucho antes de la cosecha misma. Comienza en cada hoja que captura la luz solar y la transforma en energía para llenar las mazorcas. Sin embargo, enfermedades foliares como la mancha de asfalto, el tizón foliar y la mancha gris pueden afectar esa capacidad natural de la planta. Al reducir el área foliar saludable, disminuyen la superficie disponible para interceptar luz y generar los recursos que permiten formar y llenar los granos. Por esta razón, mantener hojas sanas durante las etapas críticas del cultivo es una de las decisiones más importantes para proteger el potencial productivo y la rentabilidad de cada hectárea.





Proteger hoy para cosechar mejor mañana





El monitoreo constante y el manejo oportuno de las enfermedades foliares permiten actuar antes de que el daño comprometa el rendimiento del cultivo. Cuando las hojas permanecen sanas y activas durante más tiempo, la planta conserva su capacidad de producir la energía necesaria para el llenado de las mazorcas. Con este objetivo, BASF Soluciones para la Agricultura presenta Crelyon®, un fungicida de amplio espectro para el manejo del tizón foliar, la mancha gris y la mancha de asfalto en maíz.





Gracias a su acción preventiva y curativa, protege el cultivo antes y después del inicio de una infección y ofrece un efecto residual que prolonga la protección. Crelyon® combina Mefentrifluconazole y Pyraclostrobin, e incorpora la tecnología Revysol®, innovación desarrollada por BASF para brindar un desempeño confiable frente a las enfermedades foliares. Su formulación contribuye a mantener hojas sanas y funcionales durante más tiempo, favorece una mejor condición fisiológica de la planta y mantiene su desempeño incluso después de lluvias.





“Sabemos que detrás de cada hectárea sembrada existe una inversión, un proyecto y la expectativa de una buena cosecha. El maíz desempeña un papel estratégico para la agricultura ecuatoriana y para la seguridad alimentaria del país. Por eso en BASF trabajamos para desarrollar soluciones que ayuden a los productores a proteger su cultivo en momentos clave. Crelyon® es el resultado de años de investigación orientados a acompañar al agricultor en el desafío de producir más y mejor, preservando el potencial de su cosecha desde las hojas hasta la mazorca, permitiendo así al productor cosechar ganancias", señala Stephanie Valquinta, gerente de BASF Ecuatoriana.





Crelyon® se incorpora al portafolio de soluciones de BASF para el cultivo de maíz en Ecuador, complementando una oferta que incluye herbicidas, insecticidas, fungicidas, bioestimulantes y coadyuvantes para acompañar al productor durante todo el ciclo productivo. Porque cuando las hojas permanecen sanas, las mazorcas pueden alcanzar su máximo potencial. Y cuando el maíz alcanza su máximo potencial, también lo hacen los agricultores, sus familias y toda la cadena que depende de este cultivo para alimentar al país. #CosechaGanancias. Por amor a la agricultura, el trabajo más valioso de la tierra.