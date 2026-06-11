

Máximo Escaleras, reconocido como “El Artista del Pueblo” y uno de los principales referentes de la música popular ecuatoriana, compartió un encuentro especial con medios de comunicación para conmemorar sus 38 años de trayectoria artística. Máximo Escaleras, reconocido como “El Artista del Pueblo” y uno de los principales referentes de la música popular ecuatoriana, compartió un encuentro especial con medios de comunicación para conmemorar sus 38 años de trayectoria artística.







Durante la jornada, el cantautor realizó un recorrido por los momentos más significativos de su carrera, que suma más de 35 producciones musicales, cientos de composiciones y presentaciones dentro y fuera del país. El evento se desarrolló en un momento especial para el artista, tras la gran repercusión alcanzada por su interpretación de “Mi niña y yo”, conocida popularmente como “El Auto Fantástico”, junto a su hija Nathaly Silvana y sus nietos durante su reciente presentación en el Coliseo General Rumiñahui. Durante la jornada, el cantautor realizó un recorrido por los momentos más significativos de su carrera, que suma más de 35 producciones musicales, cientos de composiciones y presentaciones dentro y fuera del país. El evento se desarrolló en un momento especial para el artista, tras la gran repercusión alcanzada por su interpretación de “Mi niña y yo”, conocida popularmente como “El Auto Fantástico”, junto a su hija Nathaly Silvana y sus nietos durante su reciente presentación en el Coliseo General Rumiñahui.





La actuación se convirtió en uno de los contenidos más compartidos y comentados de las últimas semanas, demostrando la vigencia de su propuesta y el cariño que mantiene entre distintas generaciones de ecuatorianos. Uno de los ejes centrales del encuentro fue el valor de la familia como motor de su historia personal y profesional.





Acompañado por su esposa y sus tres hijos, quienes también desarrollan una carrera artística, Escaleras destacó la importancia del apoyo mutuo y el legado construido a través de la música. Además, compartió uno de sus mayores anhelos: regresar algún día al Coliseo General Rumiñahui para ver a sus hijos sobre el escenario y aplaudir desde el público los logros alcanzados por ellos.





Como parte de esta nueva etapa, el artista presentó oficialmente el videoclip de su más reciente sencillo, “De Cantina en Cantina”, y adelantó varios proyectos musicales, familiares y empresariales que serán desarrollados en los próximos meses, reafirmando su compromiso de seguir creando, innovando y conectando con el público que lo ha acompañado durante casi cuatro décadas.