







Las alteraciones óseas son el síntoma más visible en los pacientes con hipofosfatemia ligada al cromosoma X, una enfermedad rara conocida como XLH. A pesar de su alta incidencia de mortalidad en la niñez: 3 de cada 10 niños pueden morir durante la primera etapa de la lactancia y de que este riesgo puede mantenerse hasta los 3 años de edad, en el Ecuador ningún paciente ha logrado acceder a tratamiento hasta la fecha. Incluso, a pesar de existir pocos casos con sentencias judiciales a favor de los pacientes.





En este contexto y por motivo del Día Mundial del XLH, que se conmemora cada 23 de junio, la Fundación Manitos de Amor se suma a la campaña de sensibilización global para generar conciencia sobre la realidad de los pacientes en el país y la urgencia en la atención a esta enfermedad, cuyo impacto es profundo en los pacientes, dejándolos sin movilidad en sus piernas, deformaciones óseas irreversibles e intensos dolores crónicos.





Sobre el XLH:

El XLH es una enfermedad rara, genética y progresiva que causa una pérdida excesiva de fosfato en la orina, impidiendo la mineralización ósea.

El impacto de esta enfermedad es irreversible: sin tratamiento, los niños sufren deformidades óseas graves (piernas arqueadas), dolor crónico, baja estatura y pérdida de movilidad.

En adultos provoca fracturas espontáneas, debilidad muscular extrema y discapacidad temprana. Datos claves:

Incidencia mundial: Afecta aproximadamente a 1 de cada 20.000 nacidos vivos. Es la forma más común de raquitismo hereditario.

Situación en Ecuador (2026): Existen pacientes formalmente diagnosticados y mapeados por el sistema de salud, sin embargo no existe una estadística oficial nacional. Solo la Fundación Manitos de Amor tiene identificados alrededor de 20 casos a nivel nacional, la mayoría correspondiente a la región Costa.

Acceso actual a tratamiento: 0%. Ningún paciente en la red pública o de seguridad social ha recibido el tratamiento biológico específico.

Estado legal: Existen pocas sentencias judiciales en firme y acciones de protección con dictamen favorable que obligan al Estado a la compra inmediata del medicamento. Sin embargo, no se ha cumplido con la compra hasta la fecha.





Testimonios de familiares de pacientes sin acceso a medicina: