La Cámara de Comercio de Quito entregó reconocimientos a la Fundación Materno

Fetal Ecuador y a los Centros Médics Cruz Roja por su apoyo en la Brigada Médica CCQ.

Convencidos de que el desarrollo de una ciudad no se construye únicamente desde la economía, sino también desde el bienestar de las personas, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y el Consejo Violeta llevaron a cabo la primera Brigada Médica CCQ, una iniciativa que reunió a la empresa privada, organizaciones humanitarias y profesionales de la salud para acercar atención preventiva y especializada a la ciudadanía.





Durante la jornada, cientos de personas accedieron a evaluaciones médicas apoyadas en tecnología de última generación, incluyendo controles ecográficos para mujeres embarazadas, detección temprana de patologías uterinas, rastreos ecográficos de mama y tiroides, análisis nutricionales y medición de signos vitales, entre otros servicios preventivos.





La iniciativa contó con la participación de la Fundación Materno Fetal Ecuador, los Centros Médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana y Samsung, cuya tecnología permitió incorporar herramientas de medicina de precisión orientadas a identificar riesgos de manera temprana y fortalecer una atención más personalizada.





Para Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, esta brigada representa una visión de desarrollo que pone a las personas en el centro de las decisiones. “La CCQ está convencida de que el desarrollo no solo se logra desde la economía y los negocios, sino principalmente desde las personas. Una sociedad sana es una sociedad que tiene más posibilidades de florecer. Una ciudad que cuenta con el apoyo del sector privado para impulsar este tipo de esfuerzos es una ciudad que progresa”, destacó Heller.





La presidenta de la CCQ señaló además que esta iniciativa busca convertirse en el inicio de una agenda permanente de colaboración entre organizaciones comprometidas con el bienestar de la población.





Desde la Cruz Roja Ecuatoriana, Marcela Cevallos Sánchez, gerente general de los Centros Médicos, destacó el valor de la prevención como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y resaltó el espíritu humanitario que dio origen a la jornada. " Los Centros Médicos de Cruz Roja Ecuatoriana se caracterizan por mejorar la calidad de vida en función de ella. Nos une un sentido común que es el espíritu humanitario. Lo demostramos en la pandemia y lo volvemos a ratificar hoy", señaló Cevallos.





Por su parte, el doctor Marco del Pozo, director y fundador de la Fundación Materno Fetal Ecuador, enfatizó la importancia de acercar servicios especializados a las mujeres y fortalecer la atención durante las etapas más tempranas de la vida.





“Hoy nos une un propósito que trasciende la medicina: la convicción de que cada mujer merece acceder a una atención de excelencia durante uno de los momentos más importantes de su vida. Detrás de cada diagnóstico de una madre hay una familia, una historia y un futuro que comienza en la salud de la mujer”, manifestó.





Del Pozo añadió que esta brigada constituye el punto de partida para futuras acciones conjuntas orientadas a ampliar el acceso a servicios preventivos y especializados.





Como parte de la jornada, la Cámara de Comercio de Quito entregó reconocimientos a la Fundación Materno Fetal Ecuador y a los Centros Médicos de la Cruz Roja Ecuatoriana por su contribución a esta iniciativa y por su compromiso permanente con una atención médica centrada en las personas.





La primera Brigada Médica CCQ evidenció el potencial que tiene la colaboración entre el sector privado, las organizaciones humanitarias y la comunidad médica para generar soluciones concretas en favor de la salud y la prevención. Una alianza que reafirma que el progreso de una ciudad y de un país comienza por el bienestar de su gente.



