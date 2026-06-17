



Hasta la fecha la marca suma más de 30 premios que consolidan su excelencia y origen volcánico en la élite global de aguas finas.

Monde Selection reconoció con Gold la pureza y excelencia de Güitig, Fine Waters Society destacó su perfil natural y origen volcánico y el International Taste Institute otorgó tres estrellas, ubicándola entre las mejores aguas del mundo.

En un mundo donde muchas cosas parecen auténticas, lo que realmente nace de forma natural se distingue por sí solo. Y hoy, ese origen único vuelve a ser reconocido a nivel global.





Güitig, el agua mineral naturalmente carbonatada que nace en las profundidades volcánicas de Machachi, suma tres nuevos reconocimientos internacionales en 2026, consolidando una trayectoria de más de 30 distinciones que destacan la pureza, naturalidad y excelencia de sus burbujas únicas en el mundo.





Entre los premios obtenidos este año, la marca recibió la Medalla de Oro en Monde Selection, uno de los institutos de calidad más prestigiosos del mundo, con sede en Bélgica, que evalúa productos bajo estrictos estándares internacionales.





A este reconocimiento se suma el Silver Taste Award otorgado por Fine Waters Society en la categoría de agua naturalmente carbonatada, organización que reúne a más de 250 sommeliers y expertos internacionales que analizan atributos como el origen, la composición mineral y el perfil sensorial del producto.





Además, Güitig recibió el Superior Taste Award de 3 estrellas por parte del International Taste Institute en Bruselas, una de las distinciones de sabor más influyentes del mundo, reservada únicamente para productos que alcanzan puntuaciones entre el 90% y 100% dentro de su categoría.





“Las burbujas naturales de Güitig son la expresión de un origen irrepetible. Cada reconocimiento internacional valida la consistencia de ese atributo excepcional y reafirma el valor de lo que nace naturalmente en nuestro territorio”, comentó Gert Stepan, Head of Waters de Sudamérica de Beliv.





Estos premios confirman el valor de algo que no se fabrica ni se replica: un origen volcánico auténtico que nace desde el corazón de los Andes ecuatorianos y que hoy continúa posicionando a Güitig en la élite global de aguas finas.





Güitig nace, no se hace.