







Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reflexionar sobre los efectos del tabaquismo y promover estrategias de prevención. Aunque tradicionalmente el debate se ha centrado en las consecuencias físicas del consumo, cada vez más especialistas advierten que detrás del hábito de fumar también existen factores emocionales y psicológicos que influyen directamente en su desarrollo y permanencia.





Desde la psicología, Gabriela Loayza, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que el consumo de tabaco no suele iniciar únicamente por dependencia física, sino también como una respuesta emocional asociada a determinados contextos personales y sociales.





Momentos de tensión, conflictos personales, acumulación de estrés laboral o necesidad de pertenencia social pueden convertirse en detonantes frecuentes del consumo. Según especialistas, el cigarrillo muchas veces funciona como una herramienta momentánea para canalizar emociones difíciles, aunque no resuelva realmente el origen del malestar.





La evidencia científica respalda esta relación. Un metaanálisis internacional desarrollado por Taylor y colaboradores en 2014, que analizó información de más de 127.000 personas en 25 estudios, encontró que las personas fumadoras presentan aproximadamente el doble de probabilidades de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión en comparación con quienes nunca han fumado.





Sin embargo, especialistas advierten que la relación funciona en doble vía. El malestar emocional puede aumentar la predisposición al consumo de tabaco, mientras que el consumo sostenido termina profundizando síntomas relacionados con ansiedad, estrés y dependencia emocional, generando un círculo difícil de romper cuando el cigarrillo se convierte en un mecanismo recurrente para enfrentar situaciones incómodas.





En Ecuador, las cifras también reflejan la dimensión del problema. Según la Encuesta STEPS 2018, desarrollada por el Ministerio de Salud Pública, el INEC y la OPS/OMS, el consumo actual de tabaco en adultos entre 18 y 69 años alcanza el 13,7 %, con una prevalencia significativamente mayor en hombres. Además, la ENSANUT 2018 estimó que el 4,3 % de niños y adolescentes entre 10 y 17 años ya había consumido tabaco al menos una vez, evidenciando un inicio temprano del hábito.





Para Loayza, estas cifras permiten observar una realidad más amplia relacionada con la forma en que las personas manejan el estrés y las emociones en la vida cotidiana. La dificultad para acceder a herramientas de regulación emocional y el estigma que todavía existe alrededor de la atención psicológica continúan siendo factores presentes en muchos contextos sociales.





Desde la psicología, también se insiste en la importancia de comprender el tabaquismo no únicamente como un hábito aislado, sino como una conducta que puede estar relacionada con necesidades emocionales no identificadas o no atendidas. En ese sentido, entender qué situaciones detonan la necesidad de fumar puede convertirse en un paso importante dentro de los procesos de prevención y acompañamiento.





En un contexto donde la salud mental ocupa cada vez más espacio dentro de la conversación pública, especialistas coinciden en que abordar el consumo de tabaco requiere una mirada integral que combine prevención física, apoyo emocional y educación sobre estrategias más saludables para gestionar el estrés y la ansiedad.