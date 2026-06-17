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HERBALIFE presenta Night mode en Ecuador: Un suplemento para incorporar a la rutina nocturno.
- Night Mode es un suplemento con extracto de azafrán estandarizado Affron® y vitaminas B6 y B2
- El producto, además, no contiene ingredientes de origen animal, por lo que es apto para veganos y vegetarianos.
Herbalife (NYSE: HLF), compañía, comunidad y plataforma líder en salud y bienestar fortalece su portafolio en Ecuador con el lanzamiento de Night Mode, una innovadora propuesta desarrollada para acompañar la rutina nocturna de las personas.
Este nuevo suplemento alimenticio en polvo combina extracto de azafrán estandarizado Affron®, reconocido por su respaldo científico, junto con vitaminas B6 y B2, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso, la función psicológica normal y a la reducción del cansancio y la fatiga.
Night Mode ha sido formulado pensando en quienes buscan incorporar hábitos de bienestar de manera práctica en su rutina nocturna. Su presentación ofrece 30 porciones, con un agradable sabor a manzanilla y durazno, contiene 24 calorías por porción y es apto para veganos, además de ser libre de gluten.
El producto se integra fácilmente en la rutina nocturna, ya que su consumo es sencillo: se recomienda disolver una cucharada (6 g) en 150 ml de agua fría o tibia y tomarlo una vez al día, aproximadamente una hora antes de dormir, como parte de un enfoque integral de bienestar.
“Con Night Mode ampliamos nuestro portafolio con una solución innovadora que responde a las necesidades actuales de los consumidores, quienes buscan incorporar productos que complementen su bienestar de manera integral”, señala Ximena Traversa, especialista de Marketing de Herbalife Ecuador.
“Este lanzamiento refleja nuestro compromiso con la innovación constante y con ofrecer productos de alta calidad respaldados por la ciencia, que se adapten a los distintos momentos del día”, añadió.
De esta manera, Herbalife continúa fortaleciendo su presencia en el país con soluciones nutricionales innovadoras, reafirmando su compromiso de acompañar a las personas en la adopción de hábitos que contribuyan a su bienestar y calidad de vida.