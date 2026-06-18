

En el marco del Día del Sushi que se celebra el 18 de junio, Kobe Fest, una semana especial que se desarrollará del 15 al 21 de junio. Durante estos días, la marca ofrecerá promociones exclusivas y experiencias pensadas para compartir y disfrutar del sushi en todas sus variedades. En el marco delque se celebra el 18 de junio, Kobe Sushi & Rolls presenta una nueva edición del, una semana especial que se desarrollará del 15 al 21 de junio. Durante estos días, la marca ofrecerá promociones exclusivas y experiencias pensadas para compartir y disfrutar del sushi en todas sus variedades.





El sushi se ha consolidado como una de las propuestas gastronómicas con mayor aceptación entre los ecuatorianos, gracias a una combinación de frescura, variedad, calidad y practicidad que se adapta a diferentes ocasiones de consumo. Su versatilidad y constante innovación han permitido que cada vez más personas lo incorporen dentro de sus opciones favoritas para reunirse, celebrar o disfrutar de una comida diferente. Esta tendencia también se refleja en los canales digitales, donde el sushi mantiene una presencia destacada dentro de las preferencias de los consumidores.





Para Kobe Sushi & Rolls, el servicio a domicilio se ha convertido en un canal clave para acercar esta experiencia a quienes buscan disfrutar de sus productos desde la comodidad de su hogar.





“El Kobe Fest nace como una celebración para nuestros clientes y para todos quienes disfrutan del sushi. Queremos que más personas descubran nuestra propuesta, compartan buenos momentos y vivan una experiencia diferente a través de sabores innovadores y productos de calidad”, señala la marca.





En esta semana, algunas de sus promociones más destacadas son:





● 20 bocados por $7,99 el día lunes

● Mega 60 por $22,90 el día martes

● 40 bocados por $17,99 el día miércoles

● All you can eat por $14,99 el día jueves





Con esta nueva edición del Kobe Fest, Kobe Sushi & Rolls reafirma su compromiso de seguir impulsando la cultura del sushi en Ecuador, acercando nuevas experiencias gastronómicas, incluyendo rollos con productos ecuatorianos acercándose sus consumidores y fortaleciendo el vínculo con quienes han acompañado el crecimiento de la marca a lo largo de los años.