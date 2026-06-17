En Ecuador, los problemas gastrointestinales se mantienen entre las principales causas de morbilidad. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), los trastornos digestivos como el Síndrome de Intestino Irritable (SII), estrechamente vinculados a factores de estrés, se encuentran entre las primeras causas de atención médica en el país.





En este contexto, y en el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva, especialistas alertan que la salud gastrointestinal de los ecuatorianos no solo depende de lo que comen, sino también de cómo viven. El estrés crónico se ha consolidado como un detonante “invisible” que agrava los síntomas de problemas digestivos y que afecta a 7 de cada 10 personas en el país.





De acuerdo con el último Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los problemas gastrointestinales tienen una alta incidencia en Ecuador, afectando a cerca del 25% de la población adulta, con mayor prevalencia en mujeres jóvenes. Sin embargo, detrás de estas cifras existe una "epidemia silenciosa" de Síndrome de Intestino Irritable (SII) y otras enfermedades gastrointestinales funcionales, como una condición donde el eje cerebro-intestino juega un rol fundamental.





Dentro de este grupo, la presencia de síntomas de ansiedad, depresión o estrés crónico alcanza entre el 40% y el 60%, siguiendo una tendencia de crecimiento acelerado reportada tras la pandemia de COVID-19, debido al ritmo de vida y tensiones socioeconómicas del país[3]. Cuando a esta vulnerabilidad biológica se suma el estrés psicológico, se altera la motilidad intestinal y aumenta la sensibilidad al dolor, haciendo que alimentos antes tolerables se conviertan en detonantes de crisis. Este factor, sumado a condiciones ambientales como la contaminación alimentaria y el consumo de agua no tratada en zonas vulnerables, ha convertido a las enfermedades gastrointestinales en un problema prioritario de salud pública.





Alertas y prevención: el peligro de normalizar el malestar





"El dolor abdominal, la pesadez, cólicos, náuseas y los gases se han vuelto parte del paisaje cotidiano del ecuatoriano, pero no son normales", afirma el Dr. José Guzmán, médico gastroenterólogo. El experto señala que estos síntomas suelen ser la cara visible del Síndrome de Intestino Irritable (SII), y, al ser exacerbado por el estrés, una condición que afecta profundamente la calidad de vida y que, de no tratarse, impacta negativamente en la productividad y el bienestar general.





Desde un enfoque integral, la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), que conmemora el Día de la Salud Digestiva el 29 de mayo, promueve la importancia del diagnóstico temprano y la adopción de hábitos saludables.





Para mantener una adecuada salud digestiva, expertos recomiendan mantener una dieta rica en fibra (cereales integrales, legumbres, frutas y verduras) e incorporar técnicas de well-being para mitigar la carga emocional. La rutina diaria debe incorporar la activación del sistema nervioso parasimpático mediante una respiración diafragmática, la práctica de mindfulness (vivir el día a día enfocado en el presente), la incorporación de técnicas de relajación asociadas al deporte, como el yoga y llevar hidratación constante de al menos 1,5 a 2 litros de agua al día.





Una solución natural para un problema complejo





Entendiendo esta problemática constante en el consumidor, Bayer reafirma su compromiso con el bienestar de los ecuatorianos con el lanzamiento de Iberogast Natural®, un medicamento diseñado para el alivio de los trastornos gastrointestinales funcionales como el SII y sus síntomas, brindado soluciones desde el autocuidado a los hogares ecuatorianos.





Esta alternativa multisíntoma combina seis plantas medicinales (Iberis Amara, Raíz de Regaliz, Hojas de Menta, Frutos de Alcaravea, Flores de Manzanilla y Hojas de Limón) que actúan de forma sinérgica para aliviar síntomas gastrointestinales, en algunos casos desencadenados por el estrés y ansiedad como, Dolor Abdominal, Inflamación, Acidez, Cólico Intestinal, Gases y Náuseas. Su fórmula única, es apta para personas mayores de 18 años.





“Su gran valor diferencial es que alivia múltiples síntomas del tracto gastrointestinal con un solo producto natural, que consus 6 componentes aseguran que tenga un multiefecto, brindando bienestar general al paciente", señala la Dra. Diana Parrado, Medical Advisor CH Andean Region en Bayer.



Por su parte, Alejandro Montaña, Brand Manager de Bayer, destaca la innovación detrás del producto: "Sabemos que el consumidor que sufre de Síndrome Intestino Irritable (SII) padece, en promedio, de 3 a 5 síntomas simultáneos. Iberogast Natural® es el aliado perfecto porque ofrece un alivio en menos de 20 minutos[5], calmando el estómago y los intestinos irritados desde la primera ingesta y logrando una mejoría sostenida en el equilibrio digestivo".





Con este lanzamiento, Bayer refuerza su liderazgo en el cuidado de la salud digestiva, ofreciendo a los ecuatorianos una herramienta respaldada por la ciencia y la naturaleza para recuperar su ritmo de vida.