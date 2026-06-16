







Álvaro Díaz regresa con su gira “OMAKASE TOUR”. Quito y Guayaquil forman parte de esta gira con dos fechas confirmadas 5 de septiembre en Quito, Coliseo General Rumiñahui y 6 de septiembre en Guayaquil, Coliseo Voltaire Paladines Polo.





Luego del lanzamiento de su álbum “OMAKASE", el artista puertorriqueño Álvaro Díaz anuncia su OMAKASE Tour, una gira que recorrerá 33 ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos. La gira llevará la producción en vivo más ambiciosa hasta la fecha a diferentes escenarios, transmitiendo el mundo cinematográfico del álbum y su innovador sonido que desafía géneros musicales, con una experiencia inmersiva para sus fans.





Considerado por muchos como su trabajo más evolucionado hasta la fecha, inspirado en la experiencia gastronómica tradicional japonesa, el álbum entrelaza sabores, texturas y combinaciones inesperadas en un viaje sonoro meticulosamente elaborado. Los fans pueden esperar esa misma atención al detalle y visión creativa cuando el proyecto cobre vida sobre el escenario.





Este show promete un nivel de producción muy alto para que sus fans puedan disfrutar de sus canciones favoritas como “Reina Pepiada”, “Problemón”, entre otras.





Las entradas estarán en preventa este 10 de junio con De Una. Recibe un reembolso de $20 en entradas en compras desde los $120. La venta general será desde el 11 de junio, a las 10h00 en todos los canales de Ticketshow.