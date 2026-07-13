

Como parte de su propuesta de experiencias gastronómicas y culturales, Oro Verde Guayaquil presenta una exclusiva Noche Flamenca Española, que tendrá lugar el próximo 23 de julio, de 19h00 a 00h00, en la Estación Fluvial de Hotel del Parque. Como parte de su propuesta de experiencias gastronómicas y culturales, Oro Verde Guayaquil presenta una exclusiva Noche Flamenca Española, que tendrá lugar el próximo 23 de julio, de 19h00 a 00h00, en la Estación Fluvial de Hotel del Parque.





La velada reunirá lo mejor de la gastronomía española con un espectáculo de música y danza encabezado por el reconocido bailaor Alberto El Romero. El evento contará con la presentación internacional del reconocido bailaor sevillano Alberto El Romero, artista con una destacada trayectoria en los principales escenarios de España y Europa, quien ha participado en la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Ballet Flamenco de Madrid y diversas producciones de gran reconocimiento internacional.





Además, ha desarrollado una importante carrera como coreógrafo y docente, consolidándose como una de las figuras contemporáneas del flamenco. La noche también reunirá el talento de las artistas invitadas Bianca Benavides y Gabriela Alarcón, junto con la participación especial de la cantante de música flamenca Diana Mora, quienes ofrecerán un espectáculo lleno de fuerza, emoción y autenticidad.





Como parte de la experiencia, los asistentes disfrutarán de un espectáculo flamenco en vivo, un buffet de tapas españolas, una copa de sangría de bienvenida y una cuidada ambientación que los transportará al corazón de España en un ambiente elegante y exclusivo.





Con esta propuesta, Hotel del Parque continúa fortaleciendo su agenda de experiencias culturales y gastronómicas, ofreciendo espacios que enriquecen la oferta de entretenimiento de Guayaquil y consolidan al hotel como un referente para la realización de eventos de alto nivel. La Noche Flamenca Española se realizará el 23 de julio, de 19h00 a 00h00, en la Estación Fluvial de Hotel del Parque. El valor de la experiencia es de USD 60 más impuestos por persona.