451 Research reconoce que un Vertiv “ágil y eficiente” ha “descubierto la fórmula del éxito” como empresa independiente

En un informe recién publicado, la firma analista de IT, 451 Research, acogió con beneplácito la transformación de Vertiv, al decir que la compañía se ha “renovado para participar en un mercado de centros de datos que demanda una estructura reducida en costos y recompensa la velocidad”. También agrego, que ahora Vertiv “está acelerando el ritmo para aprovechar su amplia gama de productos y su presencia mundial y así, asumir una mayor participación en un mercado de centros de datos que no solo desafía si no que se expande”.





Este informe representa una de las primeras evaluaciones exhaustivas de Vertiv por analistas, desde su adquisición por Platinum Equity hace aproximadamente tres años, y elogia la agilidad incrementada en todas sus operaciones globales y la estrategia efectiva de crecimiento de la compañía –incluidas las adquisiciones en 2018 y una mayor atención al canal.





“Vertiv se ha reestructurado para ofrecer mayor agilidad y eficiencia a través de una coordinación mejorada en ingeniería y mercadeo entre regiones”, señala el informe, escrito por Daniel Bizo, analista senior de centros de datos e infraestructura crítica para Research 451. “El nuevo equipo de gestión de la compañía ha demostrado tener la capacidad para revitalizarla, al enfrentarse a intereses afianzados y a la resistencia al cambio, con el fin de incrementar los márgenes y alinear la organización con la realidad del mercado”.





El informe también anota los cambios que Vertiv ha realizado a su programa de socios, especialmente su enfoque en simplificar y agilizar la experiencia Vertiv para los socios de canal.





“Es gratificante ver que nuestro arduo trabajo y visión para la compañía sea reconocido y esté dando frutos a Vertiv y sus clientes, pero aún queda mucho trabajo por hacer” recalcó el director ejecutivo de Vertiv, Rob Johnson. “Como el informe lo indica, las tecnologías esperadas o no tienen el potencial de alterar nuestra industria. El objetivo de Vertiv es sacar provecho de nuestra agilidad fortalecida para que podamos ayudar a nuestros clientes a beneficiarse de esas alteraciones y como resultado, crecer”.





Fernando García, vicepresidente de Vertiv para América Latina dijo, “En Vertiv, nuestro enfoque en América Latina nos ha permitido ver la enorme oportunidad de crecimiento en la región. Estamos comprometidos a llevar al mercado nuestro conocimiento junto con nuestra amplia cartera de productos y servicios para satisfacer la creciente demanda de soluciones de centros de datos que beneficiarán a los clientes de América Latina desde el borde hasta el núcleo ".