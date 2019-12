8 recomendaciones de seguridad para prevenir el robo de vehículos durante las festividades de diciembre

Diciembre es considerado como uno de los meses más vulnerables del año en lo que a robos se refiere, principalmente debido al incremento de la actividad comercial y el sinnúmero de compromisos sociales por atender. Por ello es importante que los ciudadanos tomen las medidas pertinentes para evitar inconvenientes durante las celebraciones propias de esta temporada.





El Gral. Abraham Correa Loachamín, Gerente de logística de Carseg S.A. - Hunter, comparte a continuación algunos tips de seguridad para evitar el robo de vehículos en la época navideña y de fin de año:





Estacione su auto en lugares seguros e iluminados: Evidentemente, los sitios con poca iluminación y poco transitados son más inseguros. En caso de no poder dejar el vehículo en un garaje privado, es preferible que elija una zona vigilada o lugares iluminados en los que su auto esté a la vista de todos.





Evite el aparcamiento frecuente en lugares públicos o de distracción nocturna: En general, es muy riesgoso dejar los vehículos estacionados en vías públicas, especialmente fuera de centros comerciales, lugares de diversión nocturna, plazas, ferias, gasolineras, sitios donde se dan conciertos o eventos públicos. En estos lugares se presentan las modalidades más frecuentes de robo, por lo que es mejor evitar dejar el vehículo aparcado en estos sitios.





Asegure bien su auto. Verifique al menos dos veces que su vehículo quedó bien asegurado. De igual manera, cuando esté en marcha, cerciórese que va con los seguros puestos.





Tome rutas alternas: Cambie constantemente el trayecto al trabajo, escuela, casa de amigos, etc., pues los delincuentes suelen estar pendientes de las rutinas en cuanto a movilización se refiere. Esto hace más fácil la planificación del asalto.





No deje objetos de valor en su vehículo: No deje cosas de alto valor a la vista como lentes/gafas, bolsas, carteras, compras, objetos tecnológicos, etc. Recuerde que en la época navideña los ladrones están más atentos a los vehículos en los que se han dejado objetos de valor, lo que los vuelve inmediatamente más vulnerables a robos.





Evite frecuentar o dejar su vehículo estacionado en zonas consideradas de alto riesgo: De acuerdo con el Gral. Abraham Correa, existen zonas que son consideradas de mayor riesgo, y que es importante conocerlas para evitar el estacionamiento del vehículo en dichos lugares.





Quito:





● En la zona norte: Calderón, Carapungo, Carcelén, San Carlos, Cotocollao, La Roldos, Atucucho, Pisulí, El Condado, El Pinar, Comité del Pueblo, La Bota, Nayón, La Mariscal, Las Casas.





● En la zona sur: Villaflora, El Recreo, El Calzado, Guajaló, La Ferroviaria, Lucha de los Pobres, Guamaní, El Beaterio, El Conde, El Troje, Cdla. del Ejército, Santa Barbara, Chillogallo, La Ecuatoriana, Martha Bucaram, La Concordia, Cutuglagua, Nueva Aurora, Tambillo, Machachi, y Alóag.





● En la zona centro: San Juan, La Vicentina y Monjas.





Guayaquil:





● En la zona norte: Urdesa, Alborada, Urdenor, Sauces, Garzota, Samanes, Martha de Roldós, Bastión Popular, El Cóndor, Cdla. Adace, Florida Norte, Policentro, Orquídeas, Kennedy, Cdla. Ietel, Mucho Lote, Terminal Terrestre, Pascuales, Km. 7.5 vía a Daule, Atarazana, San Felipe, El Fortín, Colinas de la Alborada, y La Ladrillera.





● En la zona sur: Barrio Centenario, La Saiba, Los Almendros, Cdla. 9 de octubre, Los Esteros, Floresta, Guasmos, Las Tejas, Trinitaria, Siete Lagos, Las Esclusas, Guangala, y Acacias.





Tome precauciones antes de abrir su vehículo: Cuando haya terminado de realizar sus compras navideñas, o salga de la cena con sus amigos o familiares, es muy importante que se dirija a su auto en compañía de alguien y que mire varias veces a su alrededor antes de subir al vehículo. Esto le permitirá alertarse en caso de que evidencia la presencia de alguien sospechoso.





Adquiera un sistema de seguridad para su vehículo: En la actualidad existen innovaciones tecnológicas para vehículos de uso personal que alertan ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas. AMi by Hunter 2.0, por ejemplo, es una aplicación especialmente diseñada para ofrecer conexión en tiempo real y brindar a sus usuarios la posibilidad de tener el control de su vehículo las 24 horas del día, de manera fácil y segura. Esta App emite alertas al usuario cuando las puertas de su vehículo son abiertas, o se detecta que el vehículo está en movimiento. Además, permite el bloqueo y desbloqueo del auto, la apertura de seguros de puertas, monitoreo permanente del vehículo y su recuperación inmediata en caso de robo, entre otras funciones.





Considerar estas recomendaciones de seguridad durante las festividades reducirá la vulnerabilidad de ser víctimas de la delincuencia, siempre que se adopten las medidas preventivas de manera oportuna.