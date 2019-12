Produbanco fue reconocido como “Bank of the Year 2019 Ecuador” por la revista “The Banker”

Produbanco, institución financiera con sólida trayectoria a nivel local y miembro del Grupo Financiero Internacional Promerica, fue reconocido como “Bank of the Year 2019 Ecuador”, por parte de la prestigiosa revista The Banker, del grupo editorial Financial Times, galardón obtenido por décima primera ocasión y que constituye un reconocimiento al excelente desempeño de la entidad financiera, considerando indicadores claves del sector como solvencia, gestión, talento humano, entre otros.





En términos de tamaño de los activos, Produbanco, es la tercera entidad bancaria más grande del país a noviembre 2019. Fundado en 1978, Produbanco ha demostrado gran capacidad de crecimiento; hoy en día cuenta con una extensa red de 116 puntos de atención de servicio al cliente, más de 375 cajeros automáticos y multifunción, 66 agencias transaccionales bajo la marca “Servipagos” y 6646 puntos “Pagoágil”, a través de los cuales presta servicio a más de un millón de clientes.





“Estamos muy honrados de recibir este reconocimiento, el cual refleja el arduo trabajo que Produbanco realiza día a día por ser el mejor Banco del país con el objetivo de trascender en la vida de las personas. Es así que este reconocimiento, además nos compromete a continuar innovando y brindar a nuestros clientes excelencia en el servicio”, comentó Ricardo Cuesta, Presidente Ejecutivo de Produbanco “. De esta manera, Produbanco ratifica su compromiso de ofrecer experiencias memorables a sus clientes.