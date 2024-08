Las publicaciones fraudulentas, pese a estar en contra de las mismas políticas antifraude de Google y sus plataformas como YouTube, continúan al aire y no han podido ser suspendidas.

Corporación Favorita ha agotado los caminos pertinentes y realizado las denuncias y trámites correspondientes en todas las instancias de las plataformas digitales, sin conseguir resultados concretos hasta el momento.

Recordamos a la ciudadanía que Corporación Favorita NO realiza ofertas en páginas no verificadas ni solicita datos personales.

En las últimas semanas, Corporación Favorita ha detectado en Internet campañas fraudulentas sobre compra de acciones e inversiones que buscan, mediante anuncios o enlaces en redes sociales, WhatsApp y correo electrónico, obtener ilegalmente datos y dinero de usuarios en línea. Frente a esta situación, la empresa ha realizado todas las denuncias y los trámites correspondientes para frenar la difusión de esta información, sin conseguir resultados concretos hasta el momento.





A pesar de contar con normas publicitarias que prohíben EXPRESAMENTE la amplificación de avisos que suplanten la identidad de personas y compañías, así como la promoción de sitios web creados para robar datos e información bancaria personal, Google no ha podido detener esta campaña que utiliza, de forma no autorizada, el nombre e imagen de Corporación Favorita, sus colaboradores y representantes.





Corporación Favorita y su equipo legal se encuentran atentos y disponibles para continuar con los esfuerzos conjuntos con Google para dar de baja de forma urgente estas campañas fraudulentas. La Corporación confía en el compromiso de Google por seguir construyendo una red segura para todos sus usuarios, sin exponerlos a este tipo de estafas.





Asimismo, Corporación Favorita recuerda a sus accionistas, clientes y público en general que NO realiza ofertas en páginas no verificadas ni solicita datos personales. Igualmente, no solicita dinero para invertir en paquetes accionarios u ofertas laborales.





Corporación Favorita pone a disposición de la comunidad en general sus canales oficiales para realizar consultas:





● Servicio al cliente: 099 551 7000





● Sitio Web: www.corporacionfavorita.com





● Redes sociales: Facebook e Instagram @corporacionfavoritaec, en X @CorpFavoritaEc





Corporación Favorita agradece a toda la comunidad por sumarse a detectar y reportar estos intentos de suplantación de imagen con fines de estafa. Recomendamos proteger su información y datos personales, confiar sólo en canales oficiales y, de haber sido víctima de un fraude, realizar la denuncia respectiva ante las autoridades competentes.





¿QUÉ HACER EN CASO DE ENCONTRAR UN ANUNCIO FRAUDULENTO?





Si usted está viendo un aviso fraudulento en plataformas como YouTube, siga los pasos que se detallan a continuación para denunciarlo:





1. Sin abrir el anuncio, dé clic en los tres puntos que aparecen en la esquina inferior derecha de la imagen.





2. Al cargar la pantalla del ‘Mi centro de anuncios’, dé clic en la bandera ‘Denunciar Anuncio’.

3. Seleccione la opción ‘Infringe las políticas de Google’.





4. Complete el formulario de la denuncia con la opción ‘Tiene contenido engañoso o es una estafa’.





5. Verifique que el campo del Link del anuncio está lleno.





6. En la casilla de ‘Comentario adicional’, puede dejar el siguiente mensaje: “Se hacen pasar por una empresa para cometer estafa”.





7. Envíe el formulario.





En caso de contar con el enlace del formulario fraudulento:





1. Visite el link https://bit.ly/CFReportarConGoogle.





2. Seleccione la primera opción: ‘Infringe las políticas de Google’.





3. Complete el formulario de denuncia con la opción ‘Tiene contenido engañoso o es una estafa’.





4. A continuación, copie y pegue el enlace del anuncio.





5. En la casilla de ‘Comentario adicional’, puede dejar el siguiente mensaje: “Se hacen pasar por una empresa para cometer estafa”.





6. Envíe el formulario.