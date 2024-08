Una nueva iniciativa de la Fundación Gestionar Esperanzas que reúne al sector privado y a donantes particulares para colaborar con ropa de abrigo y frazadas para los sectores más vulnerables

La Fundación Gestionar Esperanzas (FGE), dedicada al fortalecimiento de organizaciones sociales que trabajan en comunidades en situación de vulnerabilidad, inició su campaña de invierno para reunir donaciones de ropa de abrigo y frazadas con el objetivo de colaborar con comedores y centros comunitarios.





En esta oportunidad, se han sumado a la campaña Latcom -empresa especializada en publicidad Out Of Home con alcance global experta en planeamiento y estrategia de Medios-, CAS -especialista en contenidos de comunicación Out Of Home- y Belltech -la empresa de consultoría, software, hardware y servicios- para llevar a cabo la transformación digital de sus clientes; todos actores comprometidos para mejorar la calidad de vida de personas con menos recursos para sobrellevar los climas más fríos.





“Estamos convencidos que generar alianzas es lo que potencia nuestro trabajo, y nos emociona contar con la colaboración de particulares y marcas que se acercan a la Fundación. Este año nos alegra mucho compartir con Belltech, Latcom y CAS, y todos sus colaboradores, esta campaña de invierno tan necesaria en estos momentos. Brindamos contención social en barrios en situación de vulnerabilidad, gestionando y articulando voluntades, promoviendo la conformación de redes para multiplicar las oportunidades y transformar la realidad. Asimismo, para quienes quieran sumarse, estamos recibiendo donaciones en esta campaña con el fin de comprar más frazadas y ropa de abrigo”, comenta Gonzalo Bazgan, Coordinador General de FGE.





En esta oportunidad, Belltech se suma a FGE desarrollando una campaña interna con sus empleados para reunir prendas de abrigo y frazadas que serán entregadas a las más de 3.000 familias en diferentes barrios de Tigre, San Isidro y San Fernando, que podrán contar en los próximos días con estas donaciones para paliar el frío de estos meses. La asistencia está prevista para las organizaciones comunitarias que forman parte de la red de la Fundación Gestionar Esperanzas.

“Para Belltech es fundamental contribuir activamente con las comunidades en las que operamos. Esta campaña de invierno no solo nos permite ayudar a quienes más lo necesitan, sino también fortalecer los lazos entre nuestros empleados y la comunidad. Estamos comprometidos con generar un impacto positivo y sostenible”, expresa María Montaner, Responsable de Recursos Humanos de Belltech Argentina y Uruguay.