COVID-19: Limpiar las gafas y lentes es vital para reducir su contagio

El aumento drástico del número de pacientes contagiados con el coronavirus COVID-19, ha obligado a la población a tomar medidas de seguridad que eviten que el virus se siga propagando. En ese sentido, además del lavado de manos y del distanciamiento social, los expertos han apuntado sus esfuerzos para que la población adquiera otro tipo de hábitos de higiene que minimicen el riesgo de contagio.





Hace varios meses, estudios científicos dieron a conocer que la nueva cepa de coronavirus puede transmitirse a través de los ojos. Aunque es cierto que con el distanciamiento social, la posibilidad de contagiarse de COVID-19 por medio de la vista se reduce, es importante tomar otras precauciones. Karla Aguirre, optómetra de Óptica Los Andes, menciona que una rigurosa y correcta limpieza de accesorios como lentes y gafas nos ayudará a estar más seguros.





Pero, ¿por qué limpiar las gafas y los lentes? Los recientes estudios han demostrado que el virus puede sobrevivir en algunos objetos y en la ropa. Pese a que las gafas y lentes pueden, incluso, actuar como protectores de los ojos para evitar el contagio, si no los limpiamos con regularidad, podrían convertirse en una fuente de contagio. Por eso, la experta de Óptica Los Andes ha preparado esta información con el objetivo de brindar una guía para desinfectar lentes y gafas, frente a la emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad.





Sobre la limpieza de lentes y gafas





● Es importante mencionar que accesorios como lentes y gafas deben ser desinfectados regularmente. Esta tarea se vuelve obligatoria en situaciones de emergencia sanitaria, como la que vivimos actualmente en Ecuador.





● Para desinfectar gafas y lentes, el primer paso es humedecer las lunas. Esto lo podemos hacer introduciendo nuestros armazones en el chorro de agua fría, en el lavamanos.





● Luego, debemos colocar una gota de jabón líquido neutro en los dedos y, con mucha delicadeza, enjabonar las lunas por ambos lados. Esto evitará que aparezcan rayones en los cristales.





● Una vez que hemos terminado de enjabonar las lunas, debemos enjuagar los lentes con abundante agua, asegurándonos de que todo el jabón sea retirado.





● Cuando nos aseguremos de que ya no quede más jabón, debemos limpiar los armazones y las lunas con un paño de microfibra. La recomendación de la experta de Óptica Los Andes es usar el que viene con la gafa o los anteojos, cuando el cliente los adquiere. Estos paños no dejan pelusa y no rayan el cristal de la luna por lo que son ideales para esta tarea.





● Aguirre recomienda realizar este proceso de desinfección de dos a tres veces por semana, así evitaremos la acumulación de polvo, partículas y bacterias en nuestras gafas y anteojos.





Sobre lo que debemos evitar al limpiar nuestras gafas y lentes





● Es muy importante evitar el uso de sustancias químicas, como el alcohol, a la hora de limpiar estos accesorios. Este tipo de elementos pueden penetrar y dañar las capas de protección antirreflejo, UV y luz azul con las que cuentan las gafas y lentes. Lo más aconsejable es usar agua y jabón.





● Las gafas o lentes nunca deben limpiarse con la corbata, la camisa, la chaqueta o cualquier otro elemento de nuestra vestimenta. Los lentes, así como la ropa, acumulan partículas microscópicas que pueden rayar la luna, mucho más si ésta no ha sido humedecida previamente. Si soplamos sobre la luna y luego la limpiamos con cualquier tipo de tela, corremos el riesgo de rayar el cristal. Y, lo peor de todo, es que en lugar de limpiarlo, lo estamos contaminando más, pues el polvo y las bacterias de nuestra ropa se quedarán impregnadas en el cristal.





● La especialista de Óptica Los Andes recomienda que evitemos, en la medida de lo posible, manipular las lentes colocando los dedos en los cristales pues esto contamina las lunas. Si esto sucede, es necesario limpiar las gafas o lentes inmediatamente.





● Una correcta higiene de estos accesorios, sumado a la práctica de las recomendaciones que ya ha dado el Gobierno Nacional y las Autoridades Sanitarias, contribuirá a frenar el avance del COVID-19 y a mantener una correcta higiene de nuestro entorno.