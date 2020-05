Kimberly-Clark da un paso más allá del teletrabajo

Para Kimberly-Clark la salud y seguridad de sus colaboradores, familias y consumidores es la principal prioridad. Por esta razón y alineados con el objetivo de entregarle bienestar a todas las personas; desde los inicios de la crisis mundial generada por el COVID-19, la compañía tomó la decisión de implementar una serie de iniciativas en sus oficinas, fábricas y centros de distribución; para cumplir con las directrices del gobierno y las autoridades de salud a nivel global y local.





A medida que ha avanzado el COVID-19, se hace más evidente que su propagación crece cuando no se tienen los cuidados pertinentes. El contagio puede ocurrir de persona a persona a través de las gotículas (gotas) de la nariz o de la boca que salen cuando alguien infectado tose, estornuda o exhala. Éstas pueden caer sobre objetos y superficies, de modo que alguien más contrae el virus si toca dichos elementos y se pasa las manos por su rostro.





Es así como, tomar medidas de prevención es el primer paso para evitar la propagación de este virus. Algunas de las acciones que pueden disminuir el número de personas infectadas son: el aislamiento social, mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona a otra; el uso del tapabocas cuando se tienen síntomas de enfermedades respiratorias; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o limpiarlas con un desinfectante; evitar tocar los ojos, la nariz o la boca; y limpiar a diario todas las superficies de contacto frecuente como celulares y teclados. Adicionalmente, asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias, eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo desechable al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.





Las compañías no están exentas de promover los protocolos para prevenir el COVID-19, por esta razón Kimberly-Clark ha implementado importantes medidas con todos sus colaboradores. “Hemos actuado con rapidez para retrasar la continua propagación del virus, pues la salud y la seguridad de nuestros consumidores, colaboradores y socios es nuestra prioridad número uno. Al mismo tiempo, aseguramos que la continuidad de la operación no se vea afectada; tenemos el compromiso de brindar bienestar a las personas y proporcionar productos esenciales de higiene para que su calidad de vida no se vea afectada”, afirmó Gonzalo Uribe Arbeláez, vicepresidente de la región norte de Latinoamérica de Kimberly-Clark.





Una de las medidas tomadas por la compañía fue enviar al 100% de su personal administrativo y de ventas a teletrabajar desde sus hogares, además de una serie de capacitaciones que les brindan las herramientas para hacerle frente a este nuevo modelo. Bajo la misma línea, la empresa dio a los líderes entrenamientos en temas de crisis, recomendaciones de ciberseguridad, conectividad, lineamientos de uso en redes sociales y charlas de salud sobre el Covid-19.





“Durante 148 años, Kimberly-Clark ha cumplido el compromiso de mejorar la vida de las personas y brindarles lo que les es esencial. Y en este momento desafiante, este compromiso nunca ha sido más fuerte”, explicó Uribe.





La compañía cuenta con más de 2.000 de colaboradores en las plantas de la región y centros de distribución de los cuales un porcentaje de ellos fueron enviados a sus hogares, debido a que se encontraban dentro de la población de alto riesgo; el 100% mantiene su trabajo, y de hecho se han abierto plazas temporales. Adicionalmente, se reforzaron las medidas de limpieza y seguridad a través del distanciamiento social en las cafeterías y autobuses; equipo especial de guantes y mascarilla (según aplique); rotaciones de turnos y escaneos de temperatura en los puntos de entrada; lavado de manos, uso de gel antibacterial y etiqueta de la tos. Kimberly-Clark también tiene políticas de ausencia de emergencia, asistencia médica en línea, un programa de apoyo emocional para sus empleados; así como pautas de accesibilidad para visitantes y restricciones de viajes, etc.





“Agradecemos el compromiso de nuestros más de 4,500 empleados de toda la región, que durante esta situación tan crítica han dado lo mejor de sí mismos, y también a nuestros socios y consumidores por inspirarnos todos los días. #JuntosIremosAdelante para asegurarle a las personas que cuenten con los productos esenciales en este momento que tanto lo necesitan”, puntualizó Uribe.