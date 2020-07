¿Por qué contratar un diseñador de interiores?

Los diseñadores de interiores pertenecen a ese grupo de profesionales que la sociedad no termina de valorar como se merecen. Cuando le preguntas a alguien a qué se dedica y te dice que es decorador de interiores, te quedas un poco sin saber que decir, no sabes si preguntarle si ejerce como tal o está trabajando de otra cosa totalmente distinta, porque, lamentablemente, la mayoría de decoradores no ejercen como tal.





Hoy quiero hablar de esa profesión tan desconocida para muchos y tan poco apreciada por casi todos, y lo quiero hacer dirigiéndome a aquellos que piensan que un decorador es alguien totalmente prescindible.





Por qué es mejor para ti contratar un diseñador o empresa de diseño de interiores para tu obra





Así que voy a enumerar las ventajas que tiene el contratar un decorador de interiores para esas obras que todos hacemos alguna vez en nuestra vida, y no estoy hablando de decorar una habitación, sino de hacer una reforma integral en una casa.





1-Sobre gustos no hay nada escrito. Esta afirmación es falsa, ya que sobre gustos, o mejor dicho sobre estética, si hay mucho escrito. Y aunque no lo creas, hay incluso estudios científicos que avalan ciertas reglas comunes a todos los seres humanos y que podrían explicar muchas cuestiones estéticas o el por qué hay ciertas cosas que nos parecen bellas a todos, sólo hay que mirar a nuestro alrededor y fijarnos en los detalles que nos brinda la naturaleza.





Y si hay cosas que universalmente son bonitas, por simple lógica, también hay cosas que son universalmente feas. Pues bien, existen escritos, teorías y maneras de aprender a apreciar lo bello y, como no todos somos iguales, hay quien es incapaz de saber cuando algo es bello o cuando algo no lo es, así que la figura del decorador de interiores a algunos nos puede ser de gran ayuda. Y esa es la primera ventaja para aquellos que contratan a un decorador de interiores.





2-El mundo de hoy es demasiado complejo. Cuando quieres comprar algo y empiezas a buscar, es muy probable que te vuelvas loco mirando los miles de productos que te ofrece el mercado, cada uno con diferencias sutiles y todos vendiéndose como los mejores. Es imposible saber si has tomado la mejor decisión cuando compras un coche, una lavadora o un simple televisor. Afortunadamente podemos acudir a personas que nos asesoren sobre cada materia, personas expertas en un campo muy concreto y que conocen detalles que nosotros no podríamos ni tan siquiera ver.





Pues bien, si le preguntas al vendedor de lavadoras cuál es la mejor o que te explique porque tienes que comprar una en concreto y no la de al lado, ¿por qué no haces lo mismo cuando vas a reformar tu casa?¿Por qué no te dejas asesorar por un experto que te diga qué material o que mueble es mejor? Y aquí tenemos nuestra segunda ventaja.





3-Te vas a ahorrar mucho dinero. He dejado para el final, la que considero que es la mejor ventaja a la hora de contratar un decorador de interiores. Se trata de reducir la factura final de tu reforma.





Vamos a suponer que estamos pensando en reformar nuestra casa, cambiando la distribución, tirando algún tabique, cambiando baños, puertas, ventanas y la tan apreciada cocina. Estamos hablando de un presupuesto para una casa de 3 dormitorios que va desde 30.000 hasta 60.000 dólares.





Como todos pensamos que llevamos un decorador de interiores de nuestro interior, la mayoría hará el diseño por su cuenta y contratará a la empresa de reformas que le de un mejor precio. Te puedo asegurar que si te dejas asesorar por un decorador o un arquitecto de interiores podrás ahorrarte más de un 10% en el presupuesto final, y no sólo eso, es casi seguro que tu reforma será mucho más eficiente y el resultado se acercará más a lo que imaginabas en un principio. Porque distribuir un espacio no es fácil, hay que saber dónde colocar los armarios, qué superficies son las más aconsejables para lo que tú estás buscando, y no olvidarse de que en una reforma también existen instalaciones eléctricas, instalaciones de grifería, etc…





Y para los que están pensando en convertirse el día de mañana en decoradores de interiores decirles que hoy en día es necesario abrir nuestra mente a nuevos campos y actividades. El decorador de interiores del mañana no tiene que ser sólo un profesional que te dice de qué color tienes que pintar la pared, un buen decorador de interiores tiene que conocer herramientas de diseño gráfico, tener conocimientos técnicos de instalaciones y saber adaptar las casas del futuro a las nuevas tecnologías.