Karl Egloff logra nuevo récord de velocidad de ascenso y descenso al Volcán Cayambe

El reconocido atleta élite ecuatoriano de skyrunning y speed climbing, Karl Egloff, impuso un nuevo récord de ascenso y descenso de velocidad a los 5.790 m del nevado Cayambe, el primer desafío dentro del proyecto "Cumbres Chevrolet Speed Climbing Challenge". El Cayambe es el tercer nevado más alto del Ecuador y es el primer récord logrado dentro del proyecto "Cumbres Chevrolet, Speed Climbing Challenge".





A través de esta iniciativa clasificada en la disciplina de montañismo de velocidad, Karl intentará completar el ascenso y descenso de las seis principales montañas del Ecuador, realizando cada expedición en tiempo récord, rompiendo las marcas vigentes a la fecha o estableciendo nuevas marcas.





Karl estableció un nuevo récord para el Cayambe el día 5 de enero del 2021, partiendo a las 07h16 desde el refugio Oleas Ruales Bergé del nevado Cayambe, alcanzando la cumbre máxima y retornando hasta el refugio. La distancia total recorrida fue de 8 km con +1200 m de desnivel positivo, completados en un tiempo total de 2 horas 9 minutos 0 segundos.









El récord anterior, que lo poseía el mismo Karl, fue realizado en el 2017 en la misma ruta y distancia junto a otros dos montañistas con un tiempo de 2 horas 35 minutos 50 segundos. Cabe señalar que el tiempo normal de ascenso y descenso para completar este trayecto es de 9 a 10 horas. Karl, guía profesional de montaña y deportista de élite, destacó el esfuerzo que representó establecer este nuevo récord en El Cayambe, la primera meta propuesta para este 2021.





“Estaba muy preocupado por las condiciones climáticas de estos pasados días. Me quedé tranquilo al saber que un colega guía había realizado cumbre ayer y eso indica buenas condiciones de nieve. Salimos de madrugada desde Quito y la lluvia no cedía. Un camino muy difícil de piedra y roca, empeorado por lodo y ríos de agua bajando no fue problema para que mi Chevrolet Colorado se pasee entre las zetas del camino al refugio. Llegamos a las 5h15 al refugio con neblina y lluvia. Tenía la esperanza de que se iba abrir la montaña y nos iba a permitir realizar el ascenso. Esperamos con paciencia y fé, dudosos pero siempre con esperanza y motivación. Y así fue, a las 7h16 partí desde la puerta del refugio hacia la cumbre al ver que poco a poco se me abría la montaña; era una señal. Mis compañeros montañistas Paúl Guerra, Darwin Rosas y Pedro Espinosa me ofrecieron asistencia y seguridad sobre el glaciar, uno nunca sabe si existe una grieta expuesta o puede haber un accidente. Siempre estoy agradecido con mi equipo que me da soporte y me cuida en mis locuras”, señaló Karl.





De igual modo destacó la importancia de su preparación y experiencia para lograr el objetivo: “Mi vestimenta y equipo es clave, mientras más ligero voy, puedo ir más rápido y confiado. Esto solo lo ha permitido aprender con mi experiencia sobre glaciares en velocidad. Con cada paso me sentí más cómodo y más confiado de la preparación que he tenido de meses en altura y muchas guianzas en esta hermosa montaña. Logré ascender en 1 hora y 41 minutos a la cumbre y de inmediato inicié el descenso lo más rápido posible. Sin duda, esta es una de mis montañas favoritas, que esta vez me permitió lograr el objetivo. Estoy seguro algún día incluso podré bajar más el tiempo (bromea Karl). Quiero agradecer al Ministerio de Ambiente por su apertura para realizar el proyecto en el nevado Cayambe.





Ahora se viene una temporada de guianza de alta montaña y prepararme para el siguiente reto de Cumbres Chevrolet que anunciaremos pronto, de acuerdo a las mejores condiciones que presenten las montañas del proyecto”, concluyó Egloff. Además del proyecto Cumbres Chevorlet, Karl continuará en este 2021 con su proyecto 7 Summits (ascenso y descenso en velocidad de las cumbres más altas de cada continente). Oswaldo León, gerente de marketing de Chevrolet felicitó a Karl por alcanzar el primer objetivo del proyecto. “Estamos muy contentos con el primer récord de los seis que Karl se ha propuesto fijar dentro del proyecto Cumbres Chevrolet Speed Climbing Challenge.





Es una demostración de la gran preparación y enfoque que tiene este extraordinario deportista. Nos emociona tenerlo como embajador de nuestra marca y estamos ansiosos por verlo cumplir las demás cumbres”, señaló León. Para la realización del proyecto de fijar un nuevo récord en las seis principales cumbres del Ecuador, Karl cuenta con el apoyo de Chevrolet, la marca de vehículos preferida por los ecuatorianos. Además, cuenta con el auspicio de otras marcas como Movistar, La Sportiva, Nestlé Ecuateur y Cumbre Tours.