Samsung Electronics inaugura tienda en el Alhambra Shopping Mall

Samsung Electronics inauguró su primera Prestigious Boutique Store del Ecuador en el exclusivo Alhambra Shopping Mall de Samborondón, uno de los más lujosos centros comerciales del país que alberga tiendas de marcas de gran prestigio internacional.





Esta tienda de lujo de Samsung viene a satisfacer la creciente demanda de un sector de la población que busca una experiencia de compra que resalte su estilo de vida. En la Samsung Prestigious Boutique Store los clientes podrán encontrar productos de la más alta gama de Samsung, entre ellos los televisores The Serif, Neo Qled 8k (grandes tamaños), The Frame, The Sero; la novedosa refrigeradora Bespoke, y la moderna Family Hub, y entre los smartphones estarán el Galaxy Z Fold2 y el Galaxy Z Flip. Accesorios como el Galaxy Watch3 y los audífonos Galaxy Buds Pro también estarán en exhibición.





“Nuestro nuevo concepto de Prestigious Boutique Store, ratifica una vez más el compromiso de Samsung en Ecuador por potenciar el comercio, mejorar la atención y experiencia de los clientes, generar más empleo y por su puesto ofrecer tecnologías innovadoras que facilitan nuestras vidas aportando mayor productividad en nuestro ambiente laboral y en el hogar” aseguro Jaime Simo, Director de Mercadeo Corporativo para Samsung Electronics en Ecuador.





La Samsung Prestigious Boutique Store vendría a ser la primera tienda de este estilo en Ecuador, país en el que Samsung ha abierto seis tiendas en lo que va del año, en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Uno de sus más valiosos atractivos es, que cada visitante puede vivir la experiencia de interconectividad o IoT para un hogar y una vida inteligente, podrán probar todo el ecosistema que Samsung ofrece y la interacción entre dispositivos a través de la aplicación SmartThings. Así mismo, los clientes recibirán asesoramiento especializado de los promotores Samsung para responder todas sus dudas y así realizar la compra más adecuada para cada quien.





El Alhambra Shopping Mall está ubicado en Vía a Samborondón y Celeste Blacio de Rendón, Samborondón, Ecuador y el horario de atención de la Samsung Prestigious Boutique Store es de lunes a domingo de 10h00 a 21h00.