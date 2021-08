Samsung presenta su Prestigious Lifestyle Experience en un espacio de lujo en Ecuador

Con una presentación en vivo de cómo funciona y las virtudes de su concepto de hogar inteligente, Samsung Electronics realizó la apertura oficial de su primera Prestige Boutique Store del Ecuador en el exclusivo Alhambra Shopping de Samborondón, uno de los más lujosos centros comerciales del país que alberga tiendas de marcas de gran prestigio internacional. Vivir en un hogar inteligente e interconectado es ya posible gracias a la tecnología de Samsung. Con una presentación en vivo de cómo funciona y las virtudes de su concepto de hogar inteligente, Samsung Electronics realizó la apertura oficial de su primera Prestige Boutique Store del Ecuador en el exclusivo Alhambra Shopping de Samborondón, uno de los más lujosos centros comerciales del país que alberga tiendas de marcas de gran prestigio internacional. Vivir en un hogar inteligente e interconectado es ya posible gracias a la tecnología de Samsung.





Y es que el ecosistema Samsung no se limita solo a los teléfonos celulares, tabletas y wearables, sino que podemos integrar también nuestros electrodomésticos para ofrecer una experiencia de conectividad que mejora nuestro estilo de vida. En esto se basó la demostración de la invitada especial de la noche, Carolina Velázquez, experta en organización de espacios, ampliamente conocida en las redes sociales. En el evento, Carolina junto a Jaime Simó, Director de Mercadeo Corporativo para Samsung Electronics en Ecuador, hicieron un performance de cómo los dispositivos y electrodomésticos digitales de Samsung, facilitan la rutina diaria del hogar mejorando la calidad de vida de las familias.





Los asistentes, entre quienes se contaban medios de comunicación e invitados especiales, conocieron las funcionalidades de las refrigeradoras Family Hub y la novedosa Bespoke, y cómo se convierten en un centro de conexión de la familia, de administración de alimentos y hasta foco de decoración y estilo. También se demostró como los televisores Samsung Neo QLED 8K, The Sero, The Serif y The Frame van más allá de una pantalla de entretenimiento para desempeñar múltiples funciones en un hogar inteligente. Todo de la mano de los Smartphones Galaxy Z Fold2 y Galaxy Z Flip2, con los que puede controlar junto a SmartThings todos estos equipos, incluyendo la lavadora y la secadora. Esta tienda de lujo de Samsung viene a satisfacer la creciente demanda de un sector de la población que busca una experiencia de compra que resalte su estilo de vida.





En la Samsung Prestige Boutique Store los clientes podrán encontrar productos de la más alta gama de Samsung, incluyendo electrodomésticos digitales, celulares y accesorios, y podrán conocer cómo se integran e interactúan todos estos productos entre sí, para elevar la calidad de vida de los usuarios. “Nuestro nuevo concepto de Prestige Boutique Store, ratifica una vez más el compromiso de Samsung en Ecuador por potenciar el comercio, mejorar la atención y experiencia de los clientes, generar más empleo y por su puesto ofrecer tecnologías innovadoras que facilitan nuestras vidas aportando mayor productividad en nuestro ambiente laboral y en el hogar” aseguró Jaime Simó, Director de Mercadeo Corporativo para Samsung Electronics en Ecuador.





La Samsung Prestige Boutique Store vendría a ser la primera tienda de este estilo en Ecuador, país en el que Samsung ha abierto seis tiendas en lo que va del año, en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. El Alhambra Shopping está ubicado en Vía a Samborondón y Celeste Blacio de Rendón, Samborondón, Ecuador y el horario de atención de la Samsung Prestige Boutique Store es de lunes a domingo de 10h00 a 21h00.