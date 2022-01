Darle un buen mantenimiento a tu vehículo debe ser tu propósito este 2022

Considerando que un vehículo representa un papel fundamental en el día a día de muchas personas, es importante que este cuente con un óptimo funcionamiento, para ello es necesario realizar a tiempo un mantenimiento preventivo cada 5.000km y un mantenimiento correctivo, donde el fabricante automotriz detectara que piezas sufren mayor cantidad de desgaste y en qué intervalo de tiempo necesitan un reemplazo.

Expertos profesionales de varias automotrices ecuatorianas recomiendan no esperar a que el vehículo presente algún signo para actuar frente a estos, ya que la vida útil del vehículo dependerá de realizar un mantenimiento preventivo a tiempo.

Danny Álvarez, jefe nacional de servicio Renault indica que “existen mitos, en los cuales la gente cree que al no realizar los mantenimientos pertinentes se ahorran mayor cantidad de dinero, cuando es totalmente lo contrario, debido a que si una pieza se dañó porque no se la cambió a tiempo termina causando no solo ese daño sino el de otras piezas circundantes y a la final resulta ser más costoso que realizar el mismo mantenimiento”

Es así como se recomienda acudir a la casa automotriz original de tu vehículo, para que técnicos profesionales realicen un óptimo mantenimiento preventivo, que consiste en: cambio de aceite del motor con productos de alta calidad y mano de obra calificada, ajuste y calibración de frenos, reajuste de suspensión, ABC de motor, revisión de filtros, bujías, aire de motor, sistema de refrigeración, embrague y fugas. Esto evitará perdidas de tiempo innecesarias por avería del medio de transporte en cualquier momento.

“Existen operaciones que aparentemente son sencillas como cambiar el aceite, sin embargo, cuando se realiza en la casa automotriz lo primero que se cuida es la calidad de la mano de obra, por ejemplo, un técnico certificado no apretará los tornillos o tapones del filtro de manera arbitraria, al contrario, ellos tienen un rango de ajuste para que la pieza mantenga su originalidad”, mencionó Danny Álvarez.

Actualmente la marca francesa maneja un índice de calidad y satisfacción de sus clientes del 94%, quienes recomiendan los servicios de los talleres autorizados de Renault, gracias al profesionalismo, calidez y excelencia de sus colaboradores que trabajan con un objetivo, el cual radica en dejar al vehículo lo mas original posible para que salga del taller como lo hizo el primer día.





Además, cuentan también con un programa que premia la fidelidad de los clientes, denominado “Club Mi Renault”, que consiste en otorgar beneficios a quienes mantengan la continuidad en sus mantenimientos.

Analizando las condiciones de mercado, mantenemos precios competitivos tanto en mantenimientos preventivos y correctivos, finalizó el jefe nacional de servicio Renault.