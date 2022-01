Tiendamia cierra ronda de inversión por U$S 20 millones y pasó a valer U$S 80 millones

La startup de origen uruguayo Tiendamia que lidera el ecommerce transfronterizo de Estados Unidos a Latinoamerica anunció su ronda de inversión por U$S 20 millones y alcanzó una valuación de U$S 80 millones. Esta Serie B fue realizada en su totalidad por el fondo de inversión Cartesian Capital Group ("Cartesian"). Además, Cartesian comprometió otros U$S 10 millones para la expansión a futuro.





Con más de medio millón de clientes en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú, y Uruguay, Tiendamia se consolida como el líder en ecommerce desde Estados Unidos a la región, dando a los clientes la forma más fácil de comprar más de mil millones de productos que no hay en su país, con garantía de entrega internacional en todos sus pedidos, pagos en cuotas, y atención al cliente por teléfono y por mail. Los fondos tienen el objetivo de seguir creciendo operaciones en los mercados actuales y a su vez de expandir la operación a nuevos mercados tanto dentro como fuera de Latinoamérica.





“Esta ronda de inversión permitirá a Tiendamia ejecutar un plan ambicioso de expansión internacional consolidándonos como líder en ecommerce de Estados Unidos al mundo. Creemos que lo más importante son nuestros clientes, y esta inversión será usada para darles la mejor experiencia de compra a ellos para que puedan cumplir sus sueños accediendo a cualquier producto del mundo, tal como si vivieran en Estados Unidos, de forma rápida y segura desde su celular. Creemos que Tiendamia cumple un rol muy importante en nuestra sociedad, ya que iguala las posibilidades de compra de todos” sostuvo Juan Pablo Pereira, CEO y Co-Fundador de Tiendamia.





Beth Michelson, Senior Managing Director de Cartesian Capital Group agregó:





“Estamos felices de unirnos al equipo de Tiendamia en su misión de resolver los problemas que encuentran las marcas de los Estados Unidos para vender sus productos en el resto del mundo. Vemos una enorme oportunidad de crecimiento para el ecommerce en Latinoamérica de productos de los Estados Unidos. Creemos que Tiendamia, con sus ocho años de experiencia es el mejor canal para que los ecommerce y marcas de los Estados Unidos se posicionen en Latinoamérica”.