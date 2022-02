Elije aprender con la App #Chatbooks

Todos los habitantes del mundo son necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos al 2030 y no solo los Estados Miembros que adoptaron compromisos en el 2015. Fundación Telefónica Movistar Ecuador, Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro que realiza actividades de interés social, promueve la lectura en niñas, niños y adolescentes respecto al cuidado del planeta, la prevención de desastres naturales, la educación, los valores y mucho más, en conjunto con la tecnología, para no dejar a nadie atrás.





Pensando en las niñas (os) adolescentes y padres de familia, Fundación Telefónica Movistar en Ecuador desarrolló la App #Chatbooks, iniciativa completamente gratuita, que incluye microcuentos que busca despertar el interés de los más pequeños por la lectura, transportándolos hacia mundos mágicos dónde las aventuras de sus personajes les permiten generar conciencia y mejorar sus respuestas frente a situaciones adversas, creando un ambiente de calma y sosiego, así como temas que aporten a los ODS.





La App #Chatbooks contiene cuentos cortos escritos y narrados en audio con ilustraciones de diferentes autores. Dispone de 206 microcuentos: 188 para niñas y niños hasta siete años de edad; 7 para niñas y niños de 8 a 11 años y 11 para adolescentes de 12 a 14 años. Además, la aplicación incluye juegos interactivos para que los niños y niñas continúen su aprendizaje de forma lúdica.