Las 5 mejores obras literarias románticas escritas en inglés

Sin lugar a dudas, febrero es el mes más romántico del año. Parejas alrededor del mundo celebran su amor de distintas maneras, desde cenas y regalos, hasta festejos y múltiples manifestaciones de afecto.





Según Consuelo Hidalgo, Directora Cultural del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN):





“Históricamente, la literatura nos ha brindado las más maravillosas historias de amor, de esas que rompen paradigmas, hacen volar nuestra imaginación y potencian esa extraordinaria sensación de que el amor todo lo puede y todo lo vence”.





Agrega que muchas de esas historias, que hoy en día son consideradas las favoritas del público, fueron escritas originalmente en inglés.





Por ello, y a propósito del mes de San Valentín, la representante del CEN detalla a continuación las 5 mejores obras literarias, clásicas y modernas, escritas en este idioma:





1. Romeo and Juliet / Romeo y Julieta





Ningún listado de libros románticos puede iniciar sin el más importante de todos. Esta obra maestra del dramaturgo inglés William Shakespeare narra la historia de dos jóvenes adolescentes cuyas familias son enemigas: Romeo, de la familia Montesco, y Julieta, de los Capuleto, quienes se conocen en la fiesta de cumpleaños de la joven. A partir de entonces inicia la historia de este amor prohibido, que enfrenta múltiples desafíos, y cuyo desenlace es la tragedia romántica más aclamada, con un impacto tan fuerte, que ha trascendido generación tras generación.



“Shakespeare logró plasmar, de manera nunca antes hecha, una conmovedora historia que se enciende tan rápidamente como se apaga; en el recorrido de este fantástico relato, el lector sonreirá, suspirará y llorará”, señala Hidalgo.





2. Gone with the Wind / Lo que el Viento se Llevó





Esta obra, ambientada en Georgia en 1861, fue escrita por la estadounidense Margaret Mitchell. Es un relato romántico sobre Scarlett O´Hara, una joven de 16 años de edad, profundamente enamorada de Ashley Wilkes, el prometido de su prima Melanie. Pese a manifestarle sus sentimientos, Scarlett sufre la desdicha de ver que Ashley no correspone a su amor, y sus vidas toman rumbos separados.





“La historia expone los retos que enfrentan los personajes a partir del inicio de la Guerra de Secesión, y al finalizar el libro, descubrimos si Scarlett puede finalmente olvidar el gran amor que sintió por Ashley, y encontrar su felicidad con quien se convirtió en su esposo, Rhett Butler”, manifiesta la Directora Cultural del CEN.





3. Pride and Prejudice / Orgullo y Prejuicio





Una historia que catapultó a Elizabeth Bennet, la protagonista, como una heroína moderna. Para la representante del CEN:





“Este libro realmente es una crítica a la sociedad de la época, que estigmatizaba a aquellas mujeres que, al cumplir cierta edad, no se habían casado aún, y en ese sentido, Elizabeth se vuelve un ejemplo, por mantenerse firme ante su deseo de casarse por amor, no por necesidad ni por miedo a la soltería”.





Esta novela, la más popular de la escritora británica, Jane Austen, es un singular relato de la relación entre Elizabeth y Fitzwilliam Darcy (Mr. Darcy), en el que, a pesar de múltiples malentendidos, triunfa el amor sobre el orgullo. “Además de palpar la tensión y el amor entre ambos, muchas de las escenas descritas en el libro sacarán risas de los lectores”, indica la Directora Cultural.





4. Love Story / Historia de Amor





Oliver y Jenny son los protagonistas de esta gran historia de amor, de autoría del estadounidense Erich Segal, que ha enganchado a millones de personas alrededor del mundo. En principio, parecería que estos polos opuestos no tienen absolutamente nada en común; sin embargo, Oliver, un destacado jugador de fútbol de Harvard, y Jenny, una bibliotecaria estudiante de música y arte, viven uno de los amores más puros y románticos de la literatura.





“Por amor, Oliver renuncia a su vida privilegiada, y, de hecho, es él quien narra la historia de forma retrospectiva, reflejando el profundo amor que siente por ella. Si bien recibiremos una dosis de tragedia, esta obra cubrirá las expectativas de cualquiera que la lea”, indica la experta cultural.





5. The Notebook / Diario de una Pasión





Indudablemente, una historia que atrapa de principio a fin. La trama de este libro, contado desde la perspectiva del protagonista, gira en torno a Noah y Allie, dos jóvenes que viven una intensa relación amorosa de verano, a pesar de tener raíces socioeconómicas completamente distintas.





“Culminado el verano, se hacen una promesa de mantener contacto; sin embargo, a pesar de las múltiples cartas que Noah escribiese a Allie, ella nunca las recibe, por lo que supone que fue un amor fugaz que ha llegado a su fin”, relata Hidalgo.





Catorce años después, estos personajes volverán a encontrarse, ya como adultos, y este reencuentro estará cargado de intensas emociones, desde frustración hasta una pasión inmensurable, que obligará a ambos a tomar decisiones radicales sobre su futuro.