LATAM suma apoyo a su Plan de Reorganización

LATAM Group informa que, en el contexto de su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 en la Corte de Estados Unidos, con fecha 10 de febrero de 2022, suscribió una modificación al acuerdo de apoyo a la reestructuración denominado Restructuring Support Agreement (“RSA”), de fecha 26 de noviembre de 2021.





Dicha segunda modificación al RSA tiene por objeto incorporar en calidad de partes al RSA a los miembros actuales del Grupo Ad Hoc de Bonistas de LATAM representados por White & Case LLP (“W&C”). Estos incluyen a un grupo de los tenedores de los bonos estadounidenses no garantizados emitidos por LATAM Finance Ltd. con fecha de vencimiento en abril de 2024, por un capital de US$700 millones, y un grupo de los tenedores de los bonos estadounidenses no garantizados emitidos por LATAM Finance Ltd. con fecha de vencimiento en marzo de 2026, por un capital de US$800 millones.





En virtud de esta segunda modificación al RSA, el Grupo Ad Hoc de Bonistas de LATAM representados por W&C ha acordado, entre otras cosas: respaldar el Plan de Reorganización presentado por LATAM, instruir al representante de los tenedores de los Bonos LATAM 2024 y los Bonos LATAM 2026 para que desista de su objeción al Disclosure Statement y para que no tome ninguna otra acción inconsistente con el Plan de Reorganización, e instruir a W&C para que retire su moción de contribución sustancial, presentada ante el Tribunal.





Por su parte, LATAM acordó pagar, entre otros temas, en la fecha efectiva del Plan de Reorganización, algunos honorarios legales y profesionales del Grupo Ad Hoc de Bonistas de LATAM representados por W&C, sujeto a ciertos límites.





El Plan de Reorganización presentado por LATAM a fines del año pasado constituye el camino para emerger del Procedimiento Capítulo 11, en cumplimiento con las legislaciones estadounidense y chilena. Por su parte, el RSA previo a la firma de esta segunda modificación, ya contaba con el apoyo de acreedores que representan más del 70% de los créditos valistas de LATAM, de tenedores de bonos que representan aproximadamente el 48% de los Bonos LATAM 2024 y Bonos LATAM 2026, y algunos accionistas que tienen más del 50% del capital de LATAM. Con la firma de esta segunda modificación al RSA, el Plan de Reorganización presentado por LATAM cuenta ahora con el apoyo de más del 67% de los Bonos de LATAM de 2024 y 2026.





Una vez finalizado el Procedimiento Capítulo 11, LATAM saldrá fortalecida, con una estructura de capital mucho más sólida que la previa a la pandemia, lo que le permitirá seguir impulsando la reactivación de las operaciones e iniciativas de sostenibilidad.