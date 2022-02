Metropolitan Touring celebró el Día Internacional del Guía Turístico

Cada 21 de febrero en el mundo se conmemora el Día Internacional del Guía Turístico en honor a esta bella profesión que permite a los exploradores conocer, apreciar y entender los magníficos destinos, ya sea ciudad, pueblo, país o región, a través de un profesional preparado para transmitir sus conocimientos y así brindar grandes experiencias de viaje.





Esta fecha especial nació a partir de la creación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo, que busca promover, comercializar y asegurar que los guías turísticos sean reconocidos como embajadores de una región. En Ecuador, todos los profesionales de esta área están bajo la regulación para el servicio de guianza turística de acuerdo a una ordenanza establecida en 2016 por el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.





En la región insular, por ejemplo, al ser una reserva protegida, los guías turísticos son parte del cuidado y protección del patrimonio natural y cultural del país, y su trabajo es reconocido bajo el Reglamento de Guianza Turística para el Régimen Especial de Galápagos, una categorización que regula la labor de los guías como: Guía especializado en patrimonio turístico I, Guía especializado en patrimonio turístico II y Guía especializado en aventura de Galápagos.





En el resto del país, los guías se forman a través de institutos técnicos superiores o hacen cursos de especialización dependiendo de su rama de trabajo, para certificarse bajo las tipologías reconocidas por el Ministerio de Turismo (MINTUR) como: Guía especializado en patrimonio cultural y natural, Guía especializado en aventura y Guía local en comunidades.





Para Metropolitan Touring, los guías son los principales autores, que ayudan a los exploradores a vivir una experiencia enriquecedora y profunda, hasta transformadora, ya que permiten de verdad conectar con el destino, ya sea en el Hotel Finch Bay o a bordo de los barcos de exploración en Galápagos, Mashpi Lodge del Chocó Andino o Casa Gangotena en el Centro Histórico de Quito.





Tener un guía con experiencia, conocimiento y empatía, hace toda la diferencia. Hay lugares como en Galápagos que, al ser un Parque Nacional no es permitido recorrer las Islas sin acompañamiento de un guía; mientras que, en otros sitios es opcional. Muchas veces por ahorrarse se opta por no contratar un guía, lo cual es claramente una visión limitada ya que lo más probable es que la experiencia no sea la mejor. Los guías están llenos de historias, anécdotas y cuentos que sabrán exponer dependiendo de su público, lo cual crea una conexión social y por ende contribuye al bienestar del ser humano.





Un gran ejemplo es el paraíso natural Galápagos, lugar donde los guías naturalistas motivan a los exploradores a conocer y entender las riquezas que ofrecen las islas, preservando la maravillosa biodiversidad única en el mundo que vive en ellas, siendo los principales gestores del turismo sostenible en el archipiélago.





“Los guías de Galápagos, en su mayoría son nativos de estas tierras, han crecido apreciándolas y cuidándolas, incentivan a otros a protegerlas, ellos son el motor que impulsa esta industria” comentó Francisco Dousdebés, Gerente de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de Metropolitan Touring.









En el hotel Mashpi Lodge los para-biólogos nativos de las comunidades aledañas, son quienes guían a los huéspedes para conocer la reserva, educando a las personas en torno al bosque, sus especies y la necesidad de protegerlo. Sus conocimientos han pasado de generación en generación al ser parte de este territorio, pero también amplían su educación con cursos y certificaciones que les permite además ser parte de los procesos científicos que se realizan en Mashpi.





Las excursiones y viajes con Metropolitan Touring aseguran un viaje de calidad gracias a los profesionales del turismo que integran esta operadora, preparados y calificados para brindar la mejor experiencia. La empresa es además ambientalmente responsable gracias al programa de carbono neutro integrado en todos sus destinos, los cuales cuentan con el sello Safe Travels del World Travel and Tourism Council y las más altas medidas de bioseguridad.