Tendencias en ciencia y tecnología al servicio de la salud en 2022

Aunque los avances tecnológicos en el sector de la salud se aceleraron debido a la pandemia, las innovaciones digitales enfrentan un reto importante relacionado con las brechas digitales en Ecuador. De acuerdo con datos de la consultora Mentinno, en el país hay un promedio de 80,1% usuarios con acceso a Internet es decir 14,25 millones de personas, de los cuales 14 millones accede a redes sociales principalmente desde dispositivos móviles. Sin embargo, se estima que existen 2,2 millones de personas entre 15 a 49 años dentro del analfabetismo digital, que no disponen de celulares activados y no han utilizado computadora ni internet en los últimos 12 meses.





Pese a este panorama, las innovaciones crecen a un ritmo frenético buscando disminuir las brechas de acceso a la salud como lo plantean las tendencias de los últimos años que se afianzan en el 2022, acá presentamos algunas de ellas:





La cirugía quirúrgica robótica vía Streaming, es una efectiva técnica utilizada para llevar a cabo procedimientos mínimamente invasivos de forma remota, que permite al médico llegar a lugares y a pacientes que antes no tenían esa oportunidad.





Esta tendencia, que continúa en evolución, ofrece a los cirujanos una visión en 3D para abordar casos de alta complejidad, mejorar resultados clínicos para los pacientes, y reducir las complicaciones y estadías hospitalarias. Esta técnica permite cirugías aplicables en especialidades de urología, ginecología, general, de tórax, cardiovascular, de cabeza y cuello.





Desarrollo de tecnologías basadas en análisis de datos, está es una opción donde existe la simulación de la realidad a partir del análisis de datos que mejora la toma de decisiones en el sistema de salud, una alternativa que podría ser la indicada para aplicar en Ecuador.





Si se ampliara en el país el sistema de simulación a partir del análisis de datos, se crearían escenarios alternativos para medir cambios en la situación de salud a partir de factores de riesgo, y se crearían políticas públicas más asertivas.





“El reto está en estandarizar los datos donde se incluyan de manera íntegra los demográficos, y evitar fugas de información. La analítica de datos es sumamente necesaria para los sistemas de salud, sin el impulso de las herramientas tecnológicas para los registros médicos electrónicos, no tendríamos los datos para analizar. El sector de la salud necesita más formación en este ámbito, especialmente en informática sanitaria”, confirma Michael L. Seavers, director del programa de informática sanitaria de Harrisburg University.





Detectar rápidamente enfermedades virales, es una tendencia impuesta tras la pandemia del Covid-19. También se ha trabajado en mejorar protocolos de ventilación para pacientes con pulmones rígidos y procesos de verificación de la eficacia de las mascarillas para prevenir la propagación del virus respiratorio. Al igual que en el desarrollo de investigaciones para mejores técnicas de vacunación.





En Ecuador el término Telemedicina no es ajeno, se le conoce desde hace más de una década, pero no se ha desarrollado completamente, aunque de acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), a través del Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 2018-2021, contempla a la Telemedicina como una de las nuevas formas de ejercer la Medicina e insiste que sea de inmediata aplicación social; abriendo campo para que esta se instaure formalmente, lo cual no se ha logrado hasta el momento.





Quizá la forma más cercana de telemedicina que se experimenta en Ecuador hoy en día es el agendamiento de citas en línea en los servicios de medicina del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) donde el usuario accede a los planteles aliados a la institución para requerir la atención deseada y acudir únicamente a la cita; una situación que también se contempla en los hospitales privados.





Se espera que con la implementación de nuevos proyectos de gobiernos y la transformación tecnológica que avanza a pasos mayores, la telemedicina sea parte de la vida cotidiana del Ecuador y otros países de América Latina, donde continúan las brechas digitales y donde la telemedicina y otros canales remotos tienen el reto de ampliar la atención a pesar de la distancia, ruralidad, y otro tipo de condiciones que limitan el acceso.





“Hay varios retos para asumir en el sector, entre esos, mejorar la cobertura de banda ancha en las zonas rurales, la educación de los pacientes, y los proveedores sobre el papel de la informática en la prestación de asistencia sanitaria”, agrega el Dr. Glenn Mitchell, Vicerrector de eficacia institucional, director del programa de doctorado ISEM de Harrisburg University.





Fortalecer la integración regional más allá de lo nacional, a través de la ciencia, tecnología e innovación, es una de las grandes lecciones que deja la pandemia al sector de la salud, siendo la academia un actor fundamental para sobrepasar los desafíos sociales y económicos globales. Le invitamos a conocer más en detalle sobre este interesante tema en la sesión informativa realizada por Harrisburg University, “La innovación en el cuidado de la salud”.