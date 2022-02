UNIR organiza feria virtual de empleo para varios países de Latinoamérica

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) organiza la Feria Virtual de Empleo en varios países de Latinoamérica, incluido Ecuador, entre el 31 de enero y el 13 de febrero del 2022, una cita en la que participan instituciones y grandes empresas con ofertas tanto de empleo como de pasantías.





La feria, virtual y gratuita, está abierta a todo el público. Los alumnos y egresados de UNIR deben registrarse a través del portal de empleo de la universidad y los candidatos externos a través del portal web oficial del evento.





Se trata de la quinta edición de este evento que vuelve a celebrarse tras una pausa desde 2019 debido a la situación ocasionada por la pandemia del coronavirus.





La feria estará dividida en cuatro pabellones (el de Ecuador, el de Colombia, el de México y otro para los demás países latinoamericanos). Participan, entre otras, estas empresas: Adecco, Pfizer, Workijobs, British Council, Banco Pichincha, Ministerio de Trabajo de Ecuador, Beiersdorf, Verempleos, Vass, Compensar, Cervecería Nacional, Corporación GPF y Ticjob.





Los participantes podrán visitar los stands virtuales de más de 150 empresas, contactar con los reclutadores mediante el chat de la herramienta y dejar mensajes en el mailbox de las compañías. Asimismo, podrán inscribirse en todas las ofertas que les interesen y asistir en línea a ponencias sobre empleabilidad que impartirán las compañías.





Inteligencia artificial para recomendar ofertas





La herramienta sugerirá a los candidatos las ofertas que mejor encajan con sus perfiles profesionales gracias a la inteligencia artificial. Por eso es fundamental que los participantes completen los formularios de manera exhaustiva. La plataforma permite a las empresas organizar videoconferencias grupales u one to one con los asistentes. UNIR ha creado además una línea de descuentos y becas en ciertas titulaciones por participar en la feria.





En la última edición de la Feria Virtual de Empleo en Latinoamérica, en 2019, participaron 178 empresas con 1.301 ofertas y 4.099 vacantes; además hubo 3.852 candidatos, 20 ponencias y 1.766 asistentes estas charlas.