¿Cómo invertir en Cannabis? Cannabisalud te muestra los primeros pasos para hacer inversiones seguras en esta industria

Mucho se ha hablado del potencial que tiene la industria de cannabis en México, aún a pesar de la confusión alrededor de la regulación que se tiene; sin embargo, es momento de que los empresarios e inversionistas se preparen y tengan respuestas a cuestionamiento cómo ¿Debo invertir mi dinero en cannabis? ¿Qué debo saber de esta industria para obtener ganancias de esta planta?





De acuerdo con cifras de Statista, el mercado legal de cannabis en América Latina crecerá sustancialmente en los próximos años, pasando de los $7.3 mil millones de dólares a los $44.8 mil millones de dólares en 2025. Asimismo, la firma de investigación prevé que el valor del mercado de cannabis medicinal en México supere los $50 millones de dólares en 2024.





Ante este panorama, se está muy a tiempo de explorar la industria para aprovechar la oportunidad de generar nuevos negocios, impulsar proyectos y crecer tú dinero. Por ello, Lorena Beltrán, Fundadora y CEO de CannabiSalud, comparte algunas recomendaciones a considerar si quieres invertir en la industria de cannabis en México y aprovechar el potencial del mercado:





Los primeros pasos clave para invertir en la industria de cannabis





1.- Aprender a detalle la regulación. Como inversionista es imperativo conocer a detalle la regulación existente en México o contratar a los abogados expertos en la materia que ayuden a tener un análisis profundo de la Ley, saber qué se puede hacer y lo que no se puede. Asimismo, si el tipo de negocio que se desea realizar no está explícito en la Ley, conocer si existen vías alternas para operar o si se tiene que implementar una estrategía de litigio para la obtención de amparos.





2.- Investigar a detalle a los posibles socios/ aliados. Como todo negocio en el que se quiere invertir, es imperativo hacer la investigación correspondiente de las personas o negocios que se desean realizar. En caso de que el negocio en que se quiera invertir no toque a la planta, es necesario hacer un Due Diligence del grupo de personas con quienes se va a invertir, ya que los fraudes en México están a la orden del día; por ejemplo, en casos como la venta de licencias falsas o venta de terrenos supuestamente avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, hacer una investigación de las personas con las que se quiere trabajar porque también hay muchos estafadores que se hacen llamar consultores cannábicos que no están preparados y nadie los conoce.





3.- Tomar en cuenta los años de experiencia de los socios/ aliados. Es primordial que los socios/ aliados con quienes se planea invertir tengan como mínimo 5 años de experiencia en la industria. Debido a que esta industria es muy nueva, la curva de aprendizaje es muy importante.





“La experiencia y conocimiento te van a salvar de un fracaso empresarial y te va a ahorrar tiempo y dinero”.





4.- Observar y acercarse a proyectos locales. Analizar y conocer los proyectos mexicanos que ya existen desde hace algunos años en México puede ser una excelente opción para invertir, ya que si se busca arrancar de -cero sin conocer la industria- con un proyecto nuevo, es 90% seguro que el negocio va a fracasar, porque es una industria emergente y conocer la planta lleva su tiempo.





“Existen personas apasionadas de la planta y de sus proyectos, en los que tú dinero va a estar más seguro, ya que son emprendedores que van a llevar al éxito el negocio, gracias a su pasión y compromiso, generando no sólo dinero sino también aprovechando los beneficios de la planta”.





5.- Estar informado te empodera y te facilita crear planes alternativos. Vale la pena invertir siempre y cuando conozcas la regulación y lo que ocurre alrededor, con esto tienes referencias y sí el proyecto en el que quieres invertir no es aún legal, puedes crear un plan en conjunto con tus abogados para buscar el litigio. Por ejemplo, en cuanto al cáñamo industrial, la Ley no especifica que esté prohibido pero tampoco está regulado. No está claro aún el proceso de registro de la semilla o dónde cultivar, de manera que hay un hueco legislativo que facilita irme por la vía del amparo para operar.





“El amparo puedo buscarlo de dos maneras: una es promoverlo como lo hizo Xebra Brands que fue esperar hasta que se lo otorgaron para empezar a cultivar o, la otra opción es, cultivar sin tener amparo o ningún documento -porque sabemos que no está prohibido -, pero en el momento en que el Gobierno me detecte e indique que no puedo hacer eso, poner en marcha mi estrategia de litigio, es decir, estar cultivando, comprobar que no está prohibido y solicitar el amparo, en caso de ser necesario”.





Es importante conocer y armar estrategias.





6.- Considerar inversiones en sectores de bajo riesgo, como tecnología y educación. La industria del cannabis y la era digital también han creado nuevos modelos de negocios como es el área de la tecnología, criptomonedas, blockchain o de la educación, entre otras. El mundo digital facilita operar a nivel internacional, impulsando nuevas tendencias de negocios como las criptomonedas y el blockchain, que hasta el momento no han mostrado ser mercados de alto riesgo y que, al ser tan novedosos, no existe regulación que los controlen. Asimismo, la conectividad y la pandemia impulsaron la telemedicina cannábica y la educación a distancia.





“Todo esto juega de manera favorable para la industria de la cannabis y provoca que nos pongamos creativos en crear plataformas alrededor de la industria en favor de todos”.





Lorena Beltrán concluyó que estar informado facilita hacer equipo, ponerse de acuerdo y seguir impulsando el diálogo para tener una Ley y regulaciones acorde con las necesidades de la industria de la cannabis en sus tres usos. Por ello, invita a asistir a los diversos foros o congresos sobre temas relacionados con la planta, como es la edición 2022 de CannabiSalud “Business & Investment Summit”, en el hotel Atelier Playa Mujeres en Quintana Roo, a realizarse del 5 al 7 de octubre.