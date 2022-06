¿Cómo cuidar tu salud visual de los efectos del sol?

El sol es una fuente de energía que puede ser muy beneficiosa para el ser humano, sin embargo, la exposición prolongada y falta de protección pueden desencadenar algunos problemas, como el aparecimiento de patologías visuales. En una época como el verano, en la que la visión está mucho más expuesta al sol, resulta más importante aún conocer y entender los efectos que el sol puede tener en la salud visual, particularmente quienes desempeñan actividades en ambientes externos durante tres horas o más al día, ya que son más propensos a desarrollar enfermedades oculares.

Según explica el Dr. Alejandro Lalama, optómetra de la Clínica Andes Visión, “En estos meses en los que la radiación ultravioleta incrementa significativamente, es cuando más cuidado debemos tener, pues aún cuando la luz no se vea directamente, el daño que esta ocasiona es acumulativo, y sus consecuencias, muy a menudo, no se manifiestan de manera inmediata, lo que hace que muchas personas no tomen las debidas precauciones”.